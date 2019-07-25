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«Зрелость и молодость»: Высоцкая опубликовала совместное фото с Кончаловским

На черно-белом снимке, который актриса разместила в Instagram, пара выглядит очень стильно.

«Зрелость и молодость»: Высоцкая опубликовала совместное фото с Кончаловским
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Время от времени в СМИ появляются слухи о проблемах в семье 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского и 45-летней актрисы Юлии Высоцкой. Развенчивая наветы недоброжелателей, Юлия периодически публикует в своем мини-блоге совместные с супругом фото, которые полны любви и чувств.

На семейном черно-белом фотопортрете пара выглядит очень стильно.

На Юле — вечернее платье с ассиметричной линией плеча, длинные перчатки, колье и серьги. Кончаловский в костюме и при галстуке. Андрей Сергеевич смотрит на супругу с нежностью и страстью. Она положила руку ему на плечо и кокетливо закрыла глаза. «Enchantée» — пописала одним словом снимок Юлия, что в переводе с французского означает «очаровательно».

Сама фотография, ее стиль и то, что она подписана по-французски намеками отсылает подписчиков к истории создания фильма «Глянец» 2007 года, который поставил Кончаловский, и в котором главную роль сыграла Высоцкая. Ее героиня — русская девушка, удивительно похожая на княгиню Монако, в прошлом голливудскую звезду Грейс Келли. На опубликованном в соцсети кадре Юлия очень схожа с американской звездой.

Поклонников пост актрисы привел в восхищение. «Зрелость и молодость», «Восхищаюсь!», «Невероятная пара на века», «Стильная пара», — доброжелательно отозвались на публикацию подписчики.

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Андрей КончаловскийГрейс КеллиЮлия Высоцкая

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«Зрелость и молодость»: Высоцкая опубликовала совместное фото с Кончаловским
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