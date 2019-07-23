ЗВЕЗДЫ

Высоцкая подчеркнула фигуру облегающим сарафаном с ромашками

Супруга режиссера Андрея Кончаловского не перестает делиться в Instagram снимками недавнего отдыха, ностальгируя по морю и солнцу.

Высоцкая подчеркнула фигуру облегающим сарафаном с ромашками
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками понравившимся ей снимком, который был сделан во время ее недавнего отдыха. В кадре актриса предстала в сарафане на бретельках с принтом в виде мелких ромашек. Знаменитость подчеркнула фигуру облегающим летним нарядом, пополнив профиль новым кадром. Ранее супруга режиссера Андрея Кончаловского говорила о том, что ей хотелось бы снова ощутить морской бриз и насладиться солнечными лучами. В подтверждение своих слов телеведущая опубликовала снимок из фотосессии на яхте.

А пока Юлия довольствуется подмосковным отдыхом, накрывая завтраки на террасе загородного дома. Так, в дождливую и пасмурную погоду актриса разбирает сделанные во время путешествий снимки, цитируя фрагмент из произведения Роберта Рождественского.

Юлия Высоцкая примерила сарафан с ромашками (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

«В небе колышется дождь молодой.
Ветры летят по долинам бессонным.
Знать бы, что ждет меня за далекой чертой, там, за горизонтом…» — обратилась к строкам советского и российского поэта Юлия Высоцкая.

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Андрей Кончаловскийзвездные детиЮлия Высоцкая

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Высоцкая подчеркнула фигуру облегающим сарафаном с ромашками
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