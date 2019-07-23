Высоцкая подчеркнула фигуру облегающим сарафаном с ромашками

45-летняя Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками понравившимся ей снимком, который был сделан во время ее недавнего отдыха. В кадре актриса предстала в сарафане на бретельках с принтом в виде мелких ромашек. Знаменитость подчеркнула фигуру облегающим летним нарядом, пополнив профиль новым кадром. Ранее супруга режиссера Андрея Кончаловского говорила о том, что ей хотелось бы снова ощутить морской бриз и насладиться солнечными лучами. В подтверждение своих слов телеведущая опубликовала снимок из фотосессии на яхте.
А пока Юлия довольствуется подмосковным отдыхом, накрывая завтраки на террасе загородного дома. Так, в дождливую и пасмурную погоду актриса разбирает сделанные во время путешествий снимки, цитируя фрагмент из произведения Роберта Рождественского.
«В небе колышется дождь молодой.
Ветры летят по долинам бессонным.
Знать бы, что ждет меня за далекой чертой, там, за горизонтом…» — обратилась к строкам советского и российского поэта Юлия Высоцкая.