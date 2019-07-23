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Экс-король Малайзии не уверен, что он отец ребенка Воеводиной

Об этом журналистам рассказал адвокат Мухаммада V.

Экс-король Малайзии не уверен, что он отец ребенка Воеводиной
Королева красоты Оксана Воеводина. Фото: globallookpress.com

Накануне слухи о расставании бывшего правителя Малайзии и модели Оксаны Воеводиной подтвердились. По словам адвоката Мухаммада V, девушку, которая теперь называет себя Риханой, уведомили о разводе через российскую адвокатскую компанию, передавшую ей соответствующие документы.

Представитель султана Ко Тиен Хуа намекнул на возможную причину разрыва отношений пары. Оказывается, малайзийский король не уверен, что недавно родившийся у Воеводиной сын — его наследник.

«Пока нет никакой точной информации о том, кто является биологическим отцом ребенка. От имени Его Королевского Высочества мы просим, чтобы его частную жизнь уважали», — цитирует слова адвоката портал The Straits Times.

Между тем, победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» пока официально не признала факт развода. Напротив, после сообщений о разрыве с Мухаммадом она опубликовала в Instagram трогательное видео, в котором признается мужу в любви и обещает оставаться с ним до конца своих дней.

Пара поженилась в Москве чуть больше года назад, в минувшем мае у супругов родился первенец Исмаил Леон. Накануне Воеводина показала подросшего малыша. Она поблагодарила простых малайзийцев за поддержку в трудное для нее время.

«Я горжусь кровью Малайзии, которая течет в моем ребенке», — заявила модель.

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король МалайзиимодельОксана Воеводина

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Экс-король Малайзии не уверен, что он отец ребенка Воеводиной
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