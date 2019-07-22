Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Шариатский суд и «Мисс Москва» опровергали расставание, однако Ко Тиен Хуа заявил, что суд одобрил развод ещё 1 июля.

Султан Келантана Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина сыгрались свадьбу около года назад. Королю Малайзии пришлось отречься от престола ради руки и сердца любимой. В мае у пары появился сын, а Оксана начала называть себя «Риханой». Однако в прессу просочились слухи о разводе пары.

Оксана Воеводина всеми силами пытается доказать, что счастлива в браке с султаном. Шариатский суд также не нашел подтверждений, что супруги действительно развелись. Однако адвокат короля Малайзии Ко Тиен Хуа подтвердил расставание пары.

«Госпожа Рихана была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов Александр Добровинский и партнеры, ей была вручена копия свидетельства о разводе», — сообщил Ко Тиен Хуа порталу The Straits Times.

По словам адвоката, традиционный исламский развод произошел 22 июня. Судебный процесс проводился по всем законам шариата в присутствии двух свидетелей. Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.