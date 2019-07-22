ЗВЕЗДЫ

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Шариатский суд и «Мисс Москва» опровергали расставание, однако Ко Тиен Хуа заявил, что суд одобрил развод ещё 1 июля.

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Оксана Воеводина. Фото: Гусева Евгения, КП

Султан Келантана Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина сыгрались свадьбу около года назад. Королю Малайзии пришлось отречься от престола ради руки и сердца любимой. В мае у пары появился сын, а Оксана начала называть себя «Риханой». Однако в прессу просочились слухи о разводе пары.

Оксана Воеводина всеми силами пытается доказать, что счастлива в браке с султаном. Шариатский суд также не нашел подтверждений, что супруги действительно развелись. Однако адвокат короля Малайзии Ко Тиен Хуа подтвердил расставание пары.

«Госпожа Рихана была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов Александр Добровинский и партнеры, ей была вручена копия свидетельства о разводе», — сообщил Ко Тиен Хуа порталу The Straits Times.

По словам адвоката, традиционный исламский развод произошел 22 июня. Судебный процесс проводился по всем законам шариата в присутствии двух свидетелей. Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

король МалайзииОксана ВоеводинаРазвод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Интересно?
Поделись с друзьями: