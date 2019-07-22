«В нем течет кровь Малайзии»: Воеводина показала подросшего сына

Оксана Воеводина осенью прошлого года стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Вскоре после свадьбы король отрекся от престола из-за недовольства народа его выбором супруги-иностранки. Девушка в свою очередь родила ему наследника. Малыш появился на свет 21 мая в одной из германских клиник.

Недавно появились слухи, что Воеводина развелась с султаном. Но ни сама девушка, ни Мухаммад эту информацию не прокомментировали, а позже модель призналась мужу в любви в соцсети. Слухи о разводе опровергла адвокат Оксаны Евгений Тарло. По его словам, русская красавица не обращалась в суд с просьбой о расторжении брака и не получала никаких официальных документов на этот счет от супруга.

Ко всему прочему, 21 июля сыну девушки исполнилось два месяца. Она поделилась трогательным снимком, на котором Воеводина во дворе дома в цветном костюме и с малышом на руках. Лицо мальчика она закрыла стикером. Поклонники все же отметили, что он подрос.

Оксана поблагодарила малазийцев за то, что те приняли ее, хоть она и родилась в другой стране. Также девушка подчеркнула, что ее было приятно получать поддержку от неравнодушных людей.

«Я очень горжусь кровью Малайзии, которая течет в моем ребенке… В жизни мне приходилось сталкиваться с разными видами преступлений, обмана и несчастий. Но вы убеждаете меня, что в этом мире все еще есть добро. Я бы хотела обнять вас», — высказалась супруга султана.

Она также обратилась к сыну и пожелала, чтобы он рос здоровым. Похоже, что в семье Воеводиной царит мир и гармония.