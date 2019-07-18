Брошенная экс-монархом Малайзии Воеводина поделилась трогательным видео

На протяжении всего недолгого брака бывшего короля Малайзии Мухаммада V и русской красавицы Оксаны Воеводиной в прессу уже просачивались слухи о расставании супругов. Но вот последние сообщения СМИ о разводе, похоже, достоверны. Ведь журналисты ссылаются уже на имеющиеся документы.

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Для поклонников сообщение о том, что малазийская сказка Оксаны закончилась, конечно, стала ударом. Непросто дается привыкание к изменившимся обстоятельствам и самой Рихане, такое имя взяла себе россиянка, ради мужа приняв ислам. До последнего момента она не комментировала разрыв с супругом, а накануне на своей странице в Instagram опубликовала архивный ролик, который моментально стал популярным в Сети.

«Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем», — рассказывает Оксана в эффектном видео. – «И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней».

О том, какими видит взаимоотношения со своей женой, говорит и супруг. Трогательный ролик набирает популярность в интернете, растет и число комментариев со словами поддержки в адрес Оксаны. Как отмечает кр.ru, Воеводина до сих пор ставит геометку столицы Малайзии Куала-Лумпур, хотя после рождения ребенка находится в Москве.

Напомним, некогда влюбленные поженились летом прошлого года. А вот свадьбу молодые сыграли гораздо позже — только в ноябре. Спустя несколько месяцев после этого, у них родился сын.