СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии

Султан Келантана Мухаммад V и «Мисс Москва – 2015» поженились чуть больше года назад.

Бывший правитель Малайзии Мухаммад V расстался с русской супругой Оксаной Воеводиной. Об этом сообщили зарубежные СМИ, получившие доступ к судебным документам.

больше по теме Король троллинга: 35 скандальных шуточек мужа Елизаветы II Он подкалывал глухих индийских детей и приставал к девушкам на юбилее королевы

С момента свадьбы султана Келантана и победительницы конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» прошло чуть больше года. Чтобы выйти замуж, Оксана перешла в ислам и приняла имя Рихана, а в мае у пары родился первенец. Недавно Воеводина рассказала в Instagram краткую историю своей жизни. Говоря о ребенке, девушка назвала его принцем.

«Наследный Принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии», – заявила Рихана.

Столь неосторожное высказывание жены Мухаммада V вызвало гнев малайзийского королевского семейства. Известно, что королю пришлось уйти с престола, чтобы он мог жениться на иностранке, поэтому наследники супругов не имеют права на малайзийский трон. Дворец Келантан даже выступил с заявлением о том, что не стоит именовать «некоторых лиц» королевскими титулами, пока это не будет разрешено монархией.

Как отмечает портал New Straits Times, именно с этим может быть связан бракоразводный процесс. Официальных комментариев сам король и его избранница пока не давали, от королевской семьи также не поступило подтверждения или опровержения известия о разводе.