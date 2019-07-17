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СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии

Султан Келантана Мухаммад V и «Мисс Москва – 2015» поженились чуть больше года назад.

СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии
Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V. Фото: Instagram@rihanapetra

Бывший правитель Малайзии Мухаммад V расстался с русской супругой Оксаной Воеводиной. Об этом сообщили зарубежные СМИ, получившие доступ к судебным документам.

С момента свадьбы султана Келантана и победительницы конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» прошло чуть больше года. Чтобы выйти замуж, Оксана перешла в ислам и приняла имя Рихана, а в мае у пары родился первенец. Недавно Воеводина рассказала в Instagram краткую историю своей жизни. Говоря о ребенке, девушка назвала его принцем.

«Наследный Принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии», – заявила Рихана.

Столь неосторожное высказывание жены Мухаммада V вызвало гнев малайзийского королевского семейства. Известно, что королю пришлось уйти с престола, чтобы он мог жениться на иностранке, поэтому наследники супругов не имеют права на малайзийский трон. Дворец Келантан даже выступил с заявлением о том, что не стоит именовать «некоторых лиц» королевскими титулами, пока это не будет разрешено монархией.

Как отмечает портал New Straits Times, именно с этим может быть связан бракоразводный процесс. Официальных комментариев сам король и его избранница пока не давали, от королевской семьи также не поступило подтверждения или опровержения известия о разводе.

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король МалайзииОксана ВоеводинаРазвод

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СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии
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