Вера Брежнева споет на петербургской крыше

Тема петербургских крыш — особая. Туристическая и культурная жизнь в городе на Неве происходит не только на земле, но и ближе к небу, на крышах северной столицы, с которых открывается необыкновенный вид на город. На крышах проходят и музыкальные фестивали. Гостьей одного из них стала певица Вера Брежнева.

Артистка разместила на своей странице в Instagram портретное фото и подписала его: «Сегодня в Санкт-Петербурге на крыше у нас будет особенный концерт. Я в предвкушении и ожидании вечера».

Выступление певицы пройдет в рамках фестиваля Roof Fest, собирающего на крышах Санкт-Петербурга и Москвы музыкантов разных направлений. Вслед за Брежневой 25 июля на фестивале выступит Леонид Агутин. Уже побывали на высоте Владимир Пресняков, Рита Dakoта, Варвара Визбор. Всего в летний сезон Roof Fest проводит до 30 концертов.

К концерту на открытом воздухе Брежнева подошла в идеальной форме. Ранее 37-летняя артистка похвасталась в своем блоге идеальной фигурой. Надев мини-бикини, она демонстрирует рельефный пресс и длинные ноги.

В начале лета Брежнева отдохнула с семьей в Италии, и до сих пор артистка делится снимками, которые были сделаны на курорте. На одном из эффектных кадров знаменитость взобралась на колонну, приняла красивую позу. «Стеснение пропало, градус повышен. Завтра все ближе», — подписала фото певица, процитировав строки из песни Филиппа Киркорова.