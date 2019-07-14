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Брежнева поделилась романтическим снимком с мужем

Многие порадовались за пару, а некоторые вспомнили о большой разнице в возрасте супругов.

Брежнева поделилась романтическим снимком с мужем
Вера Брежнева / global look press

Вера Брежнева — успешная и востребованная певица, актриса и просто счастливая жена и мать. С 2015 года бывшая участница группы ВИА Гра состоит в браке с продюсером Константином Меладзе.

В последнее время пара стала все чаще публиковать совместные снимки в соцсетях. Так, на днях Меладзе показал у себя в Instagram Брежневу без макияжа, а теперь певица «ответила» романтическим черно-белым фото, на котором продюсер держит на руках свою молодую супругу.

У трогательного снимка есть еще один повод. Так, песня «Любите друг друга» Брежневой продержалась 20 недель в хит-параде «Русского радио» и, таким образом, теперь получит Золотой Граммофон.

37-летняя певица поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам, признание композиции важно как для исполнительницы, так и для автора песни.

Большинство подписчиков порадовались за Веру и оценили романтический снимок с мужем, однако нашлись и те, кто вспомнил про большую разницу в возрасте супругов. Напомним, что Константин Меладзе старше жены почти на 20 лет.

Комментарии
www.instagram.com/ververa/

«Такие редкие совместные фото, но такие чувственные», «Это любовь», «Какие вы хорошие. Верочка, ты муза для Константина, а иначе не было бы таких классных песен!!! Берегите друг друга!!!», «Ой, какой у вас милый отец», «Вы как отец и дочь», «Это ее папа?!», «Папа Веры», «С дедушкой», — отметили подписчики в комментариях.

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Вера БрежневаВера Брежнева и Константин Меладзеромантическое фото

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Брежнева поделилась романтическим снимком с мужем
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