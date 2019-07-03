Дети Филиппа Киркорова сдружились с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте до сих пор тесно общается с бывшим мужем своей мамы.

Наследница поп-короля эстрады Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится восемь лет, и семилетний Мартин сдружились с внучкой Аллы Пугачевой — Клавдией. И все благодаря тому, что бывший муж Примадонны — Филипп Киркоров — до сих пор тесно общается с Кристиной Орбакайте.

После разрыва с Аллой Борисовной исполнитель сумел сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленной и ее нынешним избранником, шоуменом Максимом Галкиным. Кроме того, Филипп часто видится и со старшей дочерью Пугачевой. Дети поп-короля и Кристины Орбакайте почти одного возраста. В марте Клавдии исполнилось семь лет.

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А несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram певец опубликовал свежее фото. В кадре запечатлен сам Киркоров, муж Кристины — предприниматель Михаил Земцов и наследники знаменитостей: Алла-Виктория, Мартин и внучка Пугачевой — Клавдия.

«Время для семьи», — подписал свой снимок Филипп Киркоров.

Вместе с Кристиной и ее близкими певец проводит время в Соединенных Штатах. К слову, маленькая Клавдия также подружилась и с двойняшками. Лиза с Гарри, хоть и младше своей племянницы чуть больше чем на год, принимают ее в свои игры, когда Клава приезжает к ним погостить в подмосковную деревню Грязь.