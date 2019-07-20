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Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета

Стоимость моделей, которые выбрали телеведущие для отдыха, начинается от трех тысяч рублей.

Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
Ольга Бузова Фото: Tarakanov Vadim/East News

Многие представители шоу-бизнеса в сезон отпусков берут паузу и уезжают к морю. Главная одежда в такой поездке – купальник. Далеко не все звезды готовы отдать за этот элемент летнего гардероба несколько десятков тысяч рублей и предпочитают недорогие модели.

К примеру, телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова для поездки в Сен-Тропе выбрала ярко-зеленый пляжный костюм со шнуровкой. В шоу-руме, который указала певица, такой же продается за 3 тысячи рублей. Вполне возможно, что исполнительнице его подарили в рамках сотрудничества.

Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко. Она вместе с Владом Топаловым недавно устроили шикарную свадебную церемонию в Италии, а в медовой месяц уехали на остров Крит.

Во время путешествия Тодоренко баловала поклонников пляжными фото. На одном из снимков она продемонстрировала блестящий купальник. Фасон подобрала исходя из своих особых потребностей: верх купальника мягкий и закрытый – самый подходящий вариант для кормящей мамы. Стоимость начинается от 4 тысяч рублей.

Несколько больше на купальники тратит экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Во время путешествия в блоге она похвасталась раздельным купальником с цветочным принтом. По информации «Комсомольской Правды», его Семенович приобрела в столичном ГУМе, цена начинается от 12 тысяч рублей.

Относительно экономной оказалась и Екатерина Гордон. Ее выбор пал на раздельный золотистый купальник с металлическими кольцами и несколькими завязками от Brillio. Стоимость такого наряда для плавания начинается от 6 тысяч рублей.

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Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
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