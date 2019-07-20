Ольга Бузова проигнорировала совместные снимки с сестрой

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram рассказала о подарке, который ей сделали во время ее гастролей в столицу Киргизии Бишкек. Певице подарили огромный портрет, сделанный из ее фотографий разных времен. На снимках исполнительница в компании своих родственников. Здесь встречаются снимки с мамой, папой и сестрой Анной.

«Посмотрите, какой портрет, сделанный из моих фотографий, мне подарили в Бишкеке. Везу его с собой в Санкт-Петербург. Какую красоту сделали. Вот тут мы с папулей, с мамочкой. Ой, вообще прямо хочется все разглядеть», — заявила она, при этом проигнорировав некоторые снимки, на которых она в обществе сестры.

Напомним, что разлад в отношениях произошел после того, как две сестры вернулись из Доминиканской республики, где отдыхали в новогодние каникулы. После этого сестры Бузовы перестали делиться совместными снимками. Что стало причиной разлада, звезды не говорят.

При этом, по одной из версий, скандал случился после того, как Ольга Бузова купила себе билет в бизнес-класс, а ее сестра полетела экономом. Якобы родственница обиделась на певицу.