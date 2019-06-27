Гордон в купальнике пожаловалась на недостатки фигуры

Известный юрист Екатерина Гордон в Instagram разместила снимок в купальнике. У общественницы, надо признать, прекрасная фигура. Екатерина Гордон рассказала, что давно обещала своим поклонникам фотографию в бикини. Снимок сделан на закате, когда свет особенно хороший.

«Живот, ноги, грудь, достоинства и недостатки все мои. Скажу честно, что в 38 уже просто с природой повезло — не работает. В 38 нужны усилия. У меня есть склонность к появлению животика, особенно после двух кесаревых и сложной экстренной операции на животе и учитывая, что я настоящий гурман и гедонист. Моя попа вовсе не орех, и кожа требует постоянного увлажнения», — заявила Екатерина Гордон.

больше по теме Гордон отреагировала на введение Шепелевым воспитательных «штрафов» Телеведущий стал наказывать ребенка за плохое поведение.

Как сказала общественница, с лишним весом она борется при помощи плавания. Она делает во время заплыва минимум сто гребков. На отдыхе молодая мама плавает минимум два раза в день.

Отметим, что Екатерина Гордон не так давно попала в неприятную историю. Ее аккаунт в соцсетях был взломан. В итоге кто-то от ее лица написал нелицеприятные вещи Ксении Собчак, заявив, что телеведущая «старая и ей с этим необходимо смириться». Сама Гордон позже рассказывала, что занята расследованием происшествия и поиском виновников.