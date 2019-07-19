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«В жизни возможно все»: Тодоренко «намечтала» свадьбу в Сорренто

Возлюбленная Влада Топалова напомнила, что родом из небольшого поселка.

«В жизни возможно все»: Тодоренко «намечтала» свадьбу в Сорренто
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

29-летняя Регина Тодоренко на личной страничке в Instagram опубликовала свежий пост, рассказав подписчикам о том, почему они с Владом Топаловым решили устроить итальянскую свадьбу. При этом телеведущая добавила, что все случившееся больше напоминает сказку. Будучи маленькой девочкой из небольшого поселка, она могла только мечтать о подобном торжестве. Теперь, по словам Регины, она не сомневается: в жизни возможно все.

«Одна маленькая девчонка из поселка Котовского (Одесса) намечтала свадьбу в Сорренто… Теперь я знаю, в этой жизни возможно все», — добавила возлюбленная Влада Топалова.

Тодоренко не скрывает: они с мужем долго раздумывали над тем, в какой стране им устроить свадебную церемонию. И в конечном итоге выбор пал на Италию. Здесь же еще год назад Топалов сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Однако из-за беременности Регины им пришлось перенести торжество на более поздний строк. В декабре телеведущая родила сына Михаила, а спустя семь месяцев молодожены устроили праздник по случаю женитьбы. По словам избранницы музыканта, она до сих пор не может поверить в то, что стала замужней дамой и у нее появился ребенок.

Регина Тодоренко до сих пор не может привыкнуть к статусу замужней дамы (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Свадьбу влюбленные устроили на одной из вилл в Сорренто. На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья пары.

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«В жизни возможно все»: Тодоренко «намечтала» свадьбу в Сорренто
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