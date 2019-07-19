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Анна Семенович провела свободное время на подмосковной даче

Певица показала в Instagram не только себя, но и любимых собак породы чихуахуа.

Анна Семенович провела свободное время на подмосковной даче
Анна Семенович/instagram.com/ann_semenovich/

Пока многие звезды кино и шоу-бизнеса нежатся на зарубежных курортах, певица Анна Семенович с комфортом проводит время в Подмосковье, на даче своих родителей. Анна опубликовала фото, на котором она уютно устроилась в открытой беседке с домашними любимцами породы чихуахуа — Мишель и Мики.

«Это любовь. Давно вы мою Мишельку не видели? Я тоже очень по ней соскучилась. Приехала к родителям на шашлычки и затискала этих сладких малявок, они уже не знают, куда от меня спрятаться. Но как поется в одной моей песне, из моих пушистых лапок еще никто не уходил», — подписала снимок Анна в Instagram.

На другом фото экс-солистка группы «Блестящие» предстала в обычном спортивном костюме, без прически и макияжа.

Кстати, Мишель — настоящая леди, посещающая салон и располагающая гардеробом модной одежки. Однажды Анна опубликовала видео, на котором собачка даже похвасталась маникюром.
Подписчики оценили теплую компанию, многие «собачники» с радостью поделились историями о своих питомцах и попросили Анну чаще публиковать снимки с домашними любимцами.

Напомним, Анна Семенович работала телеведущей, когда брала интервью у группы «Блестящие», где пели Фриске, Новикова и Ковальчук. После этого ей поступило предложение от продюсеров войти в состав группы. Так Анна начала карьеру в «Блестящих».

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Тэги:

Анна СеменовичЖанна ФрискеЮлия Ковальчук

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Анна Семенович провела свободное время на подмосковной даче
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