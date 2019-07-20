«Это очень приятно»: Успенскую растрогал подарок поклонницы

Певица Любовь Успенская, несмотря на солидный возраст, продолжает активно выступать и радовать поклонников творчеством. За десятилетия своей карьеры она настолько прикипела к сцене, что не собирается расставаться с ней. Недавно исполнительница заявила, что готова выступать даже на инвалидной коляске.

О своих концертах Успенская часто рассказывает в блоге. Накануне один из них состоялся в Москве. Даже проливной дождь не испугал поклонников, которые от души танцевали на открытой площадке.

«Концерт прошёл на волне непередаваемых эмоций! Несмотря на то, что шёл проливной дождь, у сцены, на открытой площадке, вы танцевали, пели и радовались, это главный показатель вашей любви» — выразила свои эмоции в блоге Успенская.

В конце выступления ее ждал приятный сюрприз. Одна из поклонниц преподнесла Любови подарок – картину ручной работы, на которой изображены Успенская с дочерью.

«Меня тронул подарок в виде картины ручной работы от моей прекрасной слушательницы! Это очень приятно и трогательно» — рассказала подписчикам исполнительница.

Добавим, 65-летняя Успенская после нескольких десятилетий на сцене не растеряла армию поклонников. Одна из причин ее успеха – неиссякаемая энергия. У «королевы шансона» большие творческие планы – попробовать себя в новых жанрах, а также спеть в дуэте со знаменитыми бразильскими исполнителями.