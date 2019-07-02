Успенская попросила возмущенных поклонников быть снисходительными к Пугачевой

Алла Пугачева собиралась на семейный отдых в Юрмале. Примадонна представить не могла, что небольшой проступок вызовет шквал критики со стороны поклонников. Дело в том, что певица вместе с семьей подъехала на машине прямо к поезду. Многие россияне возмутились – почему Пугачева может проехать по перрону, а другие нет?

Любовь Успенская одной из первых встала на защиту звезды. «Королева шансона» напомнила, что Примадонна может позволить себе некоторые вольности. Слова певицы не остановили поток негодования, так же как и заявления Гогена Солнцева, Льва Лещенко и Владимира Винокура. Артистка обратилась ещё раз к подписчикам в Instagram.

«Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации… Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей — это более чем НОРМАЛЬНО. Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям», — написала Любовь Успенская.

«Королева шансона» призналась, что опешила от реакции общественности. Певицу возмущает поведение поклонников. Успенская подчеркнула, что Алла Пугачева – звезда мирового масштаба и легенда отечественного шоу-бизнеса, а потому не заслуживает критики. Многие подписчики в ответ написали, что «звезды на небе», а они с Пугачевой «обычные люди».