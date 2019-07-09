Успенская отказалась жаловаться на непогоду в июле

Московская погода в последние недели стала главной темой для разговоров среди москвичей и даже гостей столицы. Дожди, низкая температура — разве это лето? А синоптики еще пугают грядущими циклонами, которые принесут чуть ли не осеннюю погоду в июле.

Эта тема, похоже, волнует и королеву шансона Любовь Успенскую. Однако певица решила не жаловаться на непогоду, а поделиться хорошими новостями. «Друзья, а давайте сделаем перекличку по погодным условиям? У нас в Москве достаточно прохладно для июля. Но все-таки вполне комфортно! Пишите, откуда вы и какая у вас погода за окном?» — призвала звезда своих подписчиков в Instagram.

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Хорошей летней погодой похвалились жители Ростова-на-Дону, Волгоградской области, Краснодарского края, Казахстана и Израиля. А вот Уфа, Санкт-Петербург и Киев пожаловались на непогоду.

Впрочем, не всех волнует погода, многие почитатели таланта Успенской похвалили ее стройную фигуру, ведь в 65 лет блюсти ее совсем нелегко.