Успенская пошла на день рождения Агутина в необычном наряде

Несмотря на свой солидный уже возраст певица Любовь Успенская всегда старается выглядеть модно и по-молодежному. Этому способствует ее «молодая» компания – Кэти Топурия, певица Глюкоза. Отставать от своих приятельниц 65-летняя певица не хочет и выбирает в последнее время актуальные образы. Благо фигура позволяет Любови Упенской и приличное мини носить и обтягивающие вещи. При этом, как признавалась звезда, она всегда показывает «удачные части тела».

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Свой очередной наряд королева шансона продемонстрировала на своей странице в Instagram. Черные обтягивающие легинсы, черный пиджак и такого же цвета массивные ботинки.

«К празднованию дня рождения Леонида Агутина готова. А ещё у Леонида сегодня проходит презентация его книги. Уверена, что это будет огонь», — написала певица в подписи к снимку, не забыв поинтересоваться, как подписчикам понравился новый образ.

Многие честно признались, что не понимают, как можно в таком, в общем, мрачном и повседневном, полуспортивном наряде можно идти на праздник. Они сочли выбор артистки необычным. Досталось звезде и за те самые «удачные части тела», которые артистка продемонстрировала. Фолловеры посоветовали прятать ноги под макси, тогда, мол, Успенская будет выглядеть лучше. Некоторым не нравится общий стиль в одежде звезды. Подписчики упрекают звезду в том, что она, в погоне за молодостью, повторяет ошибки Аллы Пугачевой, которая ходит в несвойственной ее возрасту одежде.