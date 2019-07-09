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Успенская заверила, что готова выступать на сцене «даже в инвалидной коляске»

Певица не мыслит жизни без творчества и публики.

Успенская заверила, что готова выступать на сцене «даже в инвалидной коляске»
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

65-летняя Любовь Успенская не скрывает: она живет своим творчеством и музыкой. По словам артистки, еще будучи юной девочкой она решила, что никогда не возьмет в руки пенсионное удостоверение. «Королева шансона» окружила себя молодыми подругами — она близко общается с Кети Топурией, Натальей Чистяковой, певицей Славой. И молодежь, по словам исполнительницы, подпитываются ее неиссякаемой энергией.

Любовь Залмановна также отметила, что ей приходится много трудиться и прикладывать немало усилий для того, чтобы удерживать свои позиции. За успешность и востребованность приходится платить красотой, физическими силами и здоровьем. А постоянные перелеты, гастроли, бессонные ночи в гостиницах оставляют свой отпечаток на самочувствии.

При этом Успенская отказывается даже думать об уходе со сцены. Певица не мыслит жизни без творчества и публики. По словам артистки, она мечтает записать дуэт с великими бразильскими певцами и даже готова пробовать себя в новых жанрах.

«Я хочу продолжать петь и умирать на сцене, даже если выступать придется в инвалидном кресле», — приводит woman.ru слова Любови Успенской.

Также певица призналась, что не может выносить ложь, неискренность и лесть. Знаменитость не скрывает: у нее очень сильно развита интуиция, поэтому она с легкостью может определить, когда собеседник пытается ввести ее в заблуждение.

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Успенская заверила, что готова выступать на сцене «даже в инвалидной коляске»
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