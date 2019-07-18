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Чтобы видеться с дочерью, Брэдли Купер может переехать в Нью-Йорк

По данным зарубежных изданий, официально документ еще не подписан.

Чтобы видеться с дочерью, Брэдли Купер может переехать в Нью-Йорк
Ирина Шейк и Брэдли Купер. фото: globallookpress.com

В начале лета появились слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Первое время поклонники отказывались верить сплетням, но все указывало на то, что это правда.

Модель перестала выходить в свет с возлюбленным, а также переехала жить в свою квартиру в Нью-Йорке вместе с дочкой Леей, которой в марте 2019 года исполнилось два года. Ходили слухи, что причиной разрыва отношений стала мама актера, с которой русская красавица так и не подружилась.

Однако теперь поклонники пары уверены, что Купера увела из семьи Леди Гага. Певица снялась в его фильме «Звезда родилась», после чего появились первые слухи об их романе.

Более того, артистка вскоре разорвала помолвку с женихом Кристианом Карино. В июле в СМИ появилась информация, что Гага переехала жить в особняк Брэдли в Лос-Анджелесе. После этого поклонники Шейк ополчились против певицы и теперь пишут ей гневные комментарии и сообщения в соцсетях.

По словам знакомых из окружения Шейк и Купера, экс-возлюбленные остались в цивилизованных отношениях и уже договорились о судьбе дочери. Они планируют оформить равноправную опеку над ребенком.

Из-за напряженных графиков в разные месяцы девочка будет проводить больше времени то с отцом, то с матерью. Эта договоренность пока только устная. Возможно, что официально подписывать соответствующие документы они и не будут, так как доверяют друг другу.

Появились также подробности их расставания. Как оказалось, Купер готов жить в одном городе с Шейк Нью-Йорке, чтобы чаще видеться с наследницей. Пока неясно, как часто актер будет появляться в своем особняке в Лос-Анджелесе, об этом пишет TMZ.

Тем временем Ирина активно работает, снимается для глянца, а все свободное время посвящает дочке. Правда, иногда ее замечают в компании то молодого коллеги, манекенщика Эдема Дуссу, то с таинственным незнакомцем. Им, к слову, оказался креативный директор британского Vogue Алек Максвелл.

 

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Чтобы видеться с дочерью, Брэдли Купер может переехать в Нью-Йорк
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