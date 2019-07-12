ЗВЕЗДЫ

СМИ сообщили о переезде Леди Гаги в особняк Купера

По информации источника, знакомого с артистами, пара больше не скрывает близкие отношения.

СМИ сообщили о переезде Леди Гаги в особняк Купера
Леди Гага и Брэдли Купер. Фото: globallookpress.com

Леди Гага и Брэдли Купер больше не скрывают свой роман. Как сообщил источник в окружении пары, почти сразу после того, как Ирина Шейк съехала с вещами из нью-йоркского особняка актера, туда переселилась его новая пассия.

Влюбленные уже затеяли в здании ремонт, а Купер освободил от вещей Шейк все шкафы и комоды в доме. Гага тоже не теряет времени даром. Певица заполнила гардеробные своими нарядами, обувью, нижним бельем, и уже наводит собственные порядки, украшая помещения свежеприобретенными предметами интерьера.

«Теперь им больше не нужно притворяться!» – цитирует инсайдера портал New Idea со ссылкой на печатный журнал In Touch.

Мало того, Купер и Гага уже задумались о свадьбе, после которой они непременно заведут ребенка. Артисты, сблизившиеся на съемках фильма «Звезда родилась», очень хотят, чтобы у дочери Брэдли Леи появился младший братик или сестренка.

В том, что Гага действительно живет с актером, есть некоторые сомнения. Как отмечает портал Gossip Cop, ранее в разное время несколько осведомленных источников сообщали, что артисты вовсе не влюблены друг в друга, их связывают только дружеские и деловые отношения. Официально известие о переезде ни Гага, ни Купер не комментируют.

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СМИ сообщили о переезде Леди Гаги в особняк Купера
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