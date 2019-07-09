ЗВЕЗДЫ

Новая версия: Шейк и Купер расстались из-за мамы актера

Судя по слухам, якобы супермодель так и не смогла наладить отношения со свекровью.

Новая версия: Шейк и Купер расстались из-за мамы актера
Ирина Шейк и Брэдли Купер / global look press

В начале июня поклонники звездной пары Ирины Шейк и Брэдли Купера узнали печальную новость — супермодель и голливудский актер расстались. Наличие совместного ребенка не повлияло на принятое решение. Напомним, что в марте 2017 года Ирина родила от Брэдли дочь Лею.

Слухи о причинах разрыва пары ходили разные. Большинство поклонников были уверены, что Купер расстался с Шейк из-за романа с Леди Гагой, который якобы у них закрутился на съемках фильма «Звезда родилась».

Однако сейчас в прессе появились новые подробности разрыва знаменитостей. Так, на разлад в отношениях Ирины и Брэдли действительно повлияла женщина, но вовсе не Леди Гага, а мать актера — Глория. Кстати, все это время она жила вместе с сыном и невесткой в их особняке в Калифорнии, пишет портал quien.com.

Как ни старалась российская супермодель понравиться свекрови, но так у нее это и не вышло. Отношения с Глорией с каждым днем накалялись, и в один день в семье разразился страшный скандал, после которого Ирина поставила ультиматум — или она, или мама. Судя по всему, Брэдли Купер выбрал не Шейк, так как после этого она вместе с дочерью уехала в Нью-Йорк.

Теперь звездную пару ожидает длительный судебный процесс, в результате которого решится, с кем будет жить ребенок.

Напомним, что Ирина Шейк начала встречаться с голливудским актером в 2015 году, но они так и не зарегистрировали свои отношения.

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Ирина ШейкИрина Шейк и Брэдли Купер рассталисьИрина Шейк: последние новости

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Новая версия: Шейк и Купер расстались из-за мамы актера
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