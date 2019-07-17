ЗВЕЗДЫ

Папарацци засняли Шейк в компании таинственного мужчины

Модель провела время с привлекательным молодым человеком после прогулки с дочкой.

Папарацци засняли Шейк в компании таинственного мужчины
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк четыре года состояла в отношениях с Брэдли Купером. Их считали одной из самых красивых пар в Голливуде, но в июне 2019 года появились слухи, что влюбленные расстались. Модель переехала жить из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей. Если раньше на прогулках с наследницей ее почти всегда видели в компании Брэдли, то теперь его место заняла мама русской красавицы Ольга.

В недавнем интервью Шейк призналась, что никогда не выступала против брака. Возможно, именно нерешительность актера и разрушила их союз. А вот поклонники уверены, что причиной расставания является Леди Гага. Еще в начале года ходили слухи, что у певицы закрутился роман с Купером на съемка фильма «Звезда родилась». А в июле стали поговаривать, что она уже обосновалась в особняке артиста. Теперь поклонники Ирины  буквально атаковали Instagram Гаги. «Верни Брэдлика», — требуют они.

Тем временем Шейк продолжает отмалчиваться. 16 июля она прогулялась по Нью-Йорку с дочкой и мамой. Девушка выглядела непринужденно в спортивных трениках и короткой футболке. Лицо она спрятала за кепкой и солнцезащитными очками, но папарацци все равно ее узнали.

После прогулки им удалось заснять встречу модели с таинственным мужчиной. Они мило беседовали и даже обнялись. На одном из кадров видно, как бородатый незнакомец прижался к плечу Ирины. Похоже, что его что-то сильно насмешило. Личность молодого человека так и осталась нераскрытой.

Добавим, что Купер тоже не скучает в одиночестве. Его видели на встрече с Анной Винтур, главным редактором американского Vogue. Актер уделил женщине не один час. Потом они обнялись на прощание.

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Папарацци засняли Шейк в компании таинственного мужчины
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