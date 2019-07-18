Светлана Бондарчук поделилась подробностями авиапроисшествия в небе над Москвой

Известная российская модель Светлана Бондарчук в Instagram поделилась подробностями небольшого авиапроисшествия, которое случилось с ней в небе над Москвой. Дело в том, что самолет очень долго не мог приземлиться, что, конечно, доставило определенный дискомфорт всем пассажирам, которые в этот момент находились на борту. Не самые приятные моменты в своей жизни пережила и Светлана Бондарчук.

«Полтора часа кружились над Москвой. Очередь из самолетов. Дождь и холодно. Москва, я тебя люблю», — заявила популярная модель, которая, судя по всему, все равно без ума от столицы.

Напомним, что Светлана Бондарчук долгие годы была замужем за известным актером и режиссером Федором Бондарчуком. К сожалению, этот, казалось бы, крепкий союз несколько лет назад распался. Уже теперь бывший супруг сейчас живет с актрисой Паулиной Андреевой.

Светлана Бондарчук говорила, что им удалось сохранить с бывшим мужем самые тепле отношения ради общих детей. Сама модель какое-то время встречалась с известным фотографом Сергеем Табуновым. Правда, эти отношения прекратились. Сейчас у нее новый молодой возлюбленный.