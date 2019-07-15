50-летняя Бондарчук поделилась романтичным фото с молодым возлюбленным

Светлана Бондарчук три года назад рассталась с режиссером Федором Бондарчуком. По некоторым данным, развод они так и не оформили. При этом мужчина строит отношения с новой избранницей Паулиной Андреевой. Светская львица тоже недолго была одна. Некоторое время она встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, но эти отношения оказались скоротечными. Последние месяцы 50-летняя модель и телеведущая увлечена директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко.

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Похоже, что разница в возрасте в шесть лет влюбленных не пугает. Бондарчук то и дело появляется на светских мероприятиях под руку с новым возлюбленным. В этом году они вместе посетили Кинотавр, а не так давно несколько недель провели в отпуске в Литве и друг странах. В соцсети светская львица делилась снимками с пляжа, на которых обнималась с Сергеем. Вернувшись в Москву, Светлана предалась ностальгии.

На днях она поделилась новым снимком со своим избранником. На черно-белом кадре влюбленные запечатлены на пляже. Харченко нежно целует возлюбленную в щеку. Снимок привлек внимание поклонников и коллег знаменитости. «Наслаждение лицезреть», — призналась Эвелина Бледанс. А фанаты пожелали паре счастья. «Светлана, будьте счастливы и любимы», «Обалденные… Счастья вам», «Настоящее кино», «Берегите свою любовь», — прокомментировали пост подписчики.

Бондарчук отвечала на многие высказывания. Она отметила, что Сергей ей очень приятен внешне. На критику телеведущая реагировала спокойно. Похоже, что она не скрывает своей влюбленности. Напомним, от прошлых отношений у женщины есть сын Сергей, который стал актером, а также дочка Варвара. Старший наследник уже подарил ей внуков: Маргариту и Веру.