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«Мой Сережа»: Светлана Бондарчук поздравила бывшего возлюбленного с днем рождения

Экс-супруга Федора Бондарчука снова подогрела интерес к своей личной жизни.

«Мой Сережа»: Светлана Бондарчук поздравила бывшего возлюбленного с днем рождения
Светлана Бондарчук. Фото: globallookpress.com

Знаменитая модель и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук поздравила бывшего бойфренда, фотографа Сергея Табунова с днем рождения. Знаменитость разместила пост в Instagram, показав совместные снимки с 38-летним фотографом.

«Мой Сережа! С днем рождения. Сегодня будут танцы», – написала Бондарчук в профиле. На пост отреагировал сам именинник. Табунов оставил множество сердечек в комментариях к посту. Нежные отношения знаменитостей не остались без внимания подписчиков.

«Светлана вы стали совсем другая. Светитесь»; «Так похожи! Любовь так и веет с экрана!», – написали фолловеры.

После расставания с мужем у 50-летней Светланы Бондарчук «кипит» личная жизнь. Телеведущая сначала встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, затем ей приписывали отношения с режиссером Константином Богомоловым. По некоторым данным, сейчас звезда состоит в отношениях с 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.

При этом Бондарчук по-прежнему общается с Табуновым, вызывая недоумение поклонников. Так, звезда побывала в Париже с обоими мужчинами, о чем рассказала подписчикам своего микроблога. При этом официальных комментариев на эту тему знаменитость не дает, предпочитая хранить свои отношения в тайне от общественности.

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Тэги:

мужчины Светланы БондарчукСветлана БондарчукСергей Табунов
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«Мой Сережа»: Светлана Бондарчук поздравила бывшего возлюбленного с днем рождения
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