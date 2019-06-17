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Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой

На всех фотографиях пара запечатлена вместе.

Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Globallookpress.com

Российский фестиваль «Кинотавр» – одно из самых ярких и обсуждаемых событий года. Но если обычно в центре внимания новые фильмы и наряды знаменитостей, то на этот раз в поле зрения оказался новый роман.

На всех фотографиях Паулина Андреева запечатлена со своим возлюбленным Федором Бондарчуком. Стоит напомнить, что на фестивале Андреева представила свою дебютную ленту «Плачу с вами», удостоившуюся награды «За точную передачу черного в комедии». Тогда она пообещала, что если получит приз, то они с Федором будут «танцевать и обниматься».

На снимках, сделанных фотографами мероприятия, пара постоянно вместе, держится за руки. И если Паулина иногда смотрит в объектив камер, то взгляд Бондарчука всегда обращен только на нее.

Поклонники в комментариях отметили, что пара выглядит невероятно счастливой, однако ряд комментаторов укоризненно заметил, что у влюбленных слишком большая разница в возрасте.

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Тэги:

"Кинотавр" 2019Паулина АндрееваФедор Бондарчук
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Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой
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