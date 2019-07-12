Бондарчук повторила образ Перминовой для модной съемки

Светлана Бондарчук три года назад рассталась с режиссером Федором Бордарчуком. По некоторым данным, развод они так и не оформили. При этом мужчина строит отношения с новой избранницей Паулиной Андреевой. Несколько месяцев назад на фестивале Кинотавр он не отходил от молодой актрисы ни на шаг. Светлана тем временем активно работает редактором глянцевого журнала и то и дело участвует в различных проектах.

больше по теме Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой На всех фотографиях пара запечатлена вместе.

Чтобы оставаться в форме, Бондарчук регулярно занимается спортом. «Любишь кататься — люби и саночки возить», — заверяет светская львица. Не отказывается она и от тусовок. Женщина является частой гостьей вечеринок, которые организовывают ее звездные друзья. Но это совершенно не сказывается на ее фигуре. Накануне Светлана приняла участие в одной фотосессии. Для съемок она облачилась в черное-мини платье с пышными ниспадающими рукавами. Образ она дополнила крупными серьгами и уложив волосы с эффектом мокрых локонов.

«Занимаемся красотой», — заинтриговала женщина. Поклонники неоднозначно отнеслись к ее наряду. Одни назвали его неудачным, другие заверили, что платье идеально село на фигуру знаменитости и скрыло ее недостатки фигуры. «Ужасное платье», «Восхитительна и прекрасна», «Платье прям ваше», — стали комментировать пост подписчики.

Как оказалось, в подобном образе на днях устроила фотосъемку известная модель Елена Перминова. В нем она также появилась на презентации нового парфюма Bulgari на озере Комо. Отметим, что черное причудливое платье создала Юлия Калманович. Она является выпускницей «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева». Десять лет назад девушка основала марку KALMANOVICH и успешно вышла на европейский уровень. Теперь многие знаменитости облачаются в ее наряды.