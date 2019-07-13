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Организаторы фестиваля «Белые ночи»: «У Светланы претензий нет»

Ранее в СМИ поступила информация, что певица якобы оказалась недовольна отсутствием отдельной гримерки.

Организаторы фестиваля «Белые ночи»: «У Светланы претензий нет»
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Популярность Светланы Лободы только растет. Возможно, что по этой причине певица все чаще оказывается в центре скандалов. Не так давно она поссорилась с Сергеем Лазаревым на премии «Муз-ТВ», что стало предметом для обсуждений. А на днях артистка позаимствовала откровенный снимок у блогера из США, что тоже вылилось для артистки в неприятности. Пост в итоге был удален.

А 13 июля Интернет пестрит слухами, что Лобода закатила истерику на фестивале «Белые ночи». Ряд СМИ сообщил, что певица якобы осталась недовольна тем, что ей не выделили отельную гримерку, и ей пришлось ютиться с другими артистами в маленьком помещении. Вскоре сама Светлана посмеялась над слухами и заверила, что никаких конфликтов не было.

Высказались о случившемся и организаторы фестиваля. Они подтвердили слова певицы, что в Сеть поступила недостоверная информация, которую вскоре подхватили различные издания.

«Официально сообщаем, что райдер певицы был полностью выполнен. У Лободы была отдельная гримерная комната. Претензий к проведению и организации фестиваля у Светланы нет», — рассказали организаторы музыкального мероприятия в Санкт-Петербурге.

Также они отметили, что артистка не первый год принимает участие в фестивале и всегда это делает с большим удовольствием. Добавим, что даже поклонники Светланы не поверили в то, что она могла устроить скандал. Многие попросили ее не переживать из-за случившегося. Они отметили, что подобные случаи, когда звездам приписывают не самые лучшие поступки, всегда имели место быть в шоу-бизнесе.

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Организаторы фестиваля «Белые ночи»: «У Светланы претензий нет»
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