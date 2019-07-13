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Лобода устроила скандал из-за гримерки в Санкт-Петербурге

На фестивале «Белые ночи» для всех артистов не хватило помещений, поэтому им пришлось ютиться в гримерках по 2-3 человека.

Лобода устроила скандал из-за гримерки в Санкт-Петербурге
Певица Светлана Лобода Фото: globallookpress.com

Украинская певица Светлана Лобода в последнее время все чаще становится героиней скандалов. Сначала поклонники творчества исполнительницы бурно обсуждали ее конфликт с Сергеем Лазаревым на премии телеканала «МУЗ-ТВ», после которого звезды отписались друг от друга в Instagram.

Буквально несколько дней назад автор хита «Твои глаза» позаимствовала провокационный снимок у американской блогерши, на котором обнаженная девушка спиной к объективу стоит на голове. Так Светлана хотела привлечь внимание к своему очередному концерту.

При этом авторство фотографии Лобода в своем аккаунте указывать не стала, чем вызвала волну критики. Американская блогерша также обвинила певицу в том, что она редактировала фото. После многочисленных комментариев и высказываний разработчики Instagram встали на сторону автора снимка, и из аккаунта Лободы этот пост исчез.

В прошедшую пятницу, 12 июля, Светлана вновь стала героиней громкой истории. Это произошло в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи», пишут «Невские новости».

Светлана Лобода. Фото
Лобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи»

Перед выступлением Лобода закатила скандал. Причиной недовольства стало то, что ей не выделили VIP-гримерку. При этом на концерте помещений не хватало, и всем артистам приходилось ютиться в одной гримерке по 2-3 человека.

Добавим, фестиваль «Белые ночи» в Северной столице проходит каждый год на протяжении уже 27 лет.

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Лобода устроила скандал из-за гримерки в Санкт-Петербурге
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