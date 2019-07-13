Лобода устроила скандал из-за гримерки в Санкт-Петербурге

На фестивале «Белые ночи» для всех артистов не хватило помещений, поэтому им пришлось ютиться в гримерках по 2-3 человека.

Украинская певица Светлана Лобода в последнее время все чаще становится героиней скандалов. Сначала поклонники творчества исполнительницы бурно обсуждали ее конфликт с Сергеем Лазаревым на премии телеканала «МУЗ-ТВ», после которого звезды отписались друг от друга в Instagram.

Буквально несколько дней назад автор хита «Твои глаза» позаимствовала провокационный снимок у американской блогерши, на котором обнаженная девушка спиной к объективу стоит на голове. Так Светлана хотела привлечь внимание к своему очередному концерту.

При этом авторство фотографии Лобода в своем аккаунте указывать не стала, чем вызвала волну критики. Американская блогерша также обвинила певицу в том, что она редактировала фото. После многочисленных комментариев и высказываний разработчики Instagram встали на сторону автора снимка, и из аккаунта Лободы этот пост исчез.

В прошедшую пятницу, 12 июля, Светлана вновь стала героиней громкой истории. Это произошло в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи», пишут «Невские новости».

Перед выступлением Лобода закатила скандал. Причиной недовольства стало то, что ей не выделили VIP-гримерку. При этом на концерте помещений не хватало, и всем артистам приходилось ютиться в одной гримерке по 2-3 человека.

Добавим, фестиваль «Белые ночи» в Северной столице проходит каждый год на протяжении уже 27 лет.