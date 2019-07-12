ЗВЕЗДЫ

Лобода примерила откровенный наряд на «белой» вечеринке

Певица облачилась в белый брючный костюм и маленький топ.

Лобода примерила откровенный наряд на «белой» вечеринке
Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода не упускает случая привлечь внимание поклонников к собственной персоне. Красавице-артистке сделать это совсем не сложно. Достаточно, к примеру, выложить в Instagram снимок в ярком провокационном платье, и уже через пять минут ее подтянутую фигуру обсуждает весь российский интернет.

Накануне певица продемонстрировала в соцсети новый, весьма откровенный наряд. Лобода стала гостьей вечеринки, дресс-код которой предписывал всем облачиться в белое.

Для выхода в свет Светлана выбрала свободный брючный костюм, под которым из одежды был только маленький черный топ. Фотограф запечатлел звезду в компании старшей дочери и друзей, также одетых во все светлое.

«В моей жизни друзья – это люди, которые со мной более десяти лет… Это люди в белом», – подписала публикацию знаменитость.

Сама Лобода не скрывает, что любит подогреть интерес фанатов. После скандала с без спроса позаимствованным снимком обнаженной девушки украинская исполнительница порадовала подписчиков ее блога кадром, на котором она позирует в бикини и темных очках. Подписчики с готовностью обсудили стройные ноги и глубокое декольте звездной певицы.

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Лобода примерила откровенный наряд на «белой» вечеринке
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