После скандала с фото Лобода устроила среди подписчиков опрос

Светлана Лобода талантлива не только как певица и создатель хитов, но и как пиарщик. Артистка умеет создавать вокруг своего имени интриги и «вбрасывать» в Сеть фотографии, которые дают мало ответов, но вызывают у публики много вопросов. Не успели все обсудить скандал с фотографией обнаженной блогерши в аккаунте певицы, как звезда умело сменила тему. Она обнародовала фото в Instagram, на котором стоит рядом с блондином модельной внешности.

Кто таков этот Аполлон, Лобода ни словом не обмолвилась. У красавца выкрашены волосы и брови, в ухе серьга. Снимок Лобода подписала явно в целях рекламы своей песни «Твои глаза», которая, впрочем, давно в ней не нуждается. «Редко включаю телевизор, вернее, совсем его не смотрю… Сегодня за завтраком малышка играла с пультом, и тут я услышала знакомые звуки. «Твои глаза»… «Какая красивая работа»,— подумала я… А какая любимая ваша и почему?» — спросила в комментариях Светлана.

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Подписчики с готовностью откликнулись на вопрос кумира и перечислили практически все хиты Лободы. Поклонники также задали певице вопрос, где она проводит время. В последнее время Светлана много путешествует. Она успела отдохнуть в Греции и погулять на свадьбе сестры в Киеве. На снимках рядом с ней то и дело можно увидеть ее старшую дочь Евангелину, а недавно Лобода снялась вместе с двумя своими малышками, взяв на руки младшую Тильду. Таким образом звезда 8 июля отметила День любви, семьи и верности.