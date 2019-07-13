Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»

Ранее появилась информация, что певица была недовольна тем, что ей не выделили отдельное помещение для подготовки к выступлению.

Светлана Лобода в последнее время часто оказывается в центре внимания. Больше месяца назад певица поссорилась с Сергеем Лазаревым на премии телеканала «МУЗ-ТВ», после которого звезды отписались друг от друга в Instagram. Что тогда произошло между артистами, так и осталось тайной. А на этой неделе Лобода опубликовала пикантное фото, которое, как выяснилось, принадлежало не ей, а блогеру из США. Девушка была сильно возмущена поступком российской знаменитости, что потребовала удалить публикацию.

На этом череда скандалов не закончилась. Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи». Вскоре в СМИ просочилась информация, что певица была возмущена тем, что всем звездам не хватило гримерок, поэтому они ютились в небольших помещениях по 2-3 человека. Якобы это вывело Лободу из себя. Сама артистка, которая каждый день натыкается на новости о себе в Интернете, была удивлена таким заявлениям.

В соцсети она поспешила сообщить, что ничего подобного не было и в помине. «Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале «Белые Ночи» не было. И, как говорил Булгаков: «Не читайте до обеда газет». Светлана поделилась снимком с мероприятия, на котором запечатлена в ультрамодном платье. Также она заскринила заголовки разных изданий, которые ее насмешили.

Поклонники попросили звезду не обращаться внимания на сплетни. «Пусть посмотрят ваш прямой эфир вчерашний из гримерки! Вроде все было нормально», «Ну пресса всегда любит „умом“ блеснуть, поэтому обращать внимания не стоит», «Все просто привыкли, что вы superstar, ну а какая звезда каждый день без скандала», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что последние несколько недель Лобода путешествовала с дочкой, но отдохнуть ей не удалось. Накануне певица поделилась снимком без макияжа. Она призналась, что устала.