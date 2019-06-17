Мошенник вернул деньги Алибасову за лже-Чучу

За потерявшегося кота было заплачено вознаграждение в 800 тысяч рублей, из них получить обратно удалось только 550 тысяч, остальные уже потрачены.

Мужчина, который вручил родным Бари Алибасова сбежавшего кота Чучу, был вынужден вернуть полученное вознаграждение. А это 800 тысяч рублей – именно такую сумму заплатили спасителю сбежавшего питомца продюсера. Отдать деньги пришлось потому, что животное оказалось «самозванцем» — настоящий Чуча нашелся чуть позже, а вот с мошенника потребовали объяснений.

Возможно, совесть замучила, а может аргументы родных Алибасова оказались сильнее, в итоге мужчина отдал часть денег – это 550 тысяч рублей. Остальные средства он уже успел потратить, но этот долг будет возвращен. Об этом рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Обманщик попросил прощения, объяснил, что ему были срочно нужны средства, а кота-самозванца попросил вернуть. Но тут вышла накладка: оказывается, когда вскрылся обман лже-Чучу передали на передержку одной из фанаток группы «На-На», а девушка не выходит на связь и отказывается вернуть канадского сфинкса.

Помочь вернуть Осириса, именно так по-настоящему зовут кота, обещает помочь солист группы «На-На» Владимир Политов. Он вернется с гастролей и лично встретится с поклонницей после 21 июня. Есть надежда, что за свидание с кумиром животное будет передано обратно, сообщает телеканал «360».

Ранее Горожанкин сообщал, что после возвращения Чуча стал настоящим звездой и на него посыпались предложения о работе. Съемки с ним готовы оплатить не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Сумма контрактов уже подкралась к 150 тысячам долларов.