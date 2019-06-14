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Найден сбежавший кот Бари Алибасова

Молодой человек, нашедший Чучу, отказался от вознаграждения.

Найден сбежавший кот Бари Алибасова
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

12 июня пропал кот Бари Алибасова. Во время пресс-конференции в квартире госпитализированного продюсера представители прессы оставили двери открытыми. Кот породы сфинкс по кличке Чуча сбежал. Бари Алибасов-младший пообещал за питомца щедрое вознаграждение — 800 тысяч рублей.

Бари Алибасов и кот Чуча. Фото
Любимый кот Бари Алибасова найден спустя два дня после пропажи. Фото: instagram.com/alibasov_nana/

Сегодня представитель музыкального продюсера заявил, что Чучу смогли найти. Леван Кажилоти связался с пиар-директором Вадимом Горжанкиным по официальному номеру, который был указан на сайте группы «На-На». Кот находился в центре школы восточных единоборств в Столовом переулке.

«Я открыл дверь в подъезд, и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся», — рассказал Леван Кажилоти телеканалу «Звезда».

Представитель продюсера уже через несколько минут после звонка приехал к молодому человеку за котом. Мужчина отказался от денег.

Ранее щедростью Алибасова-младшего попытались воспользоваться. Мошенник вручил семье продюсера кота и скрылся с вознаграждением. Позже выяснилось, что кот вовсе не Чуча.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию 4 июня. Вместо сладкого напитка создатель группы «На-На» по ошибке выпил химикат. В результате врачи ввели продюсера в медикаментозную кому из-за ожогов пищевода, желудка и легких. Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на производителей очистителя для труб, однако те отказались признавать вину.

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Найден сбежавший кот Бари Алибасова
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