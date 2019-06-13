Сын Алибасова заплатит еще 800 тысяч за настоящего кота Чучу

Помощники продюсера отдали почти миллион рублей мошенникам, которые подсунули им чужого домашнего питомца.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации, а его родственники и помощники тем временем сосредоточены на поиске домашнего любимца музыканта. Оказалось, что кот Бари Каримовича по кличке Чуча пропал. За возвращение питомца сын Алибасова объявил награду в размере 800 тысяч рублей, чем и воспользовались мошенники. Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал Бари-младший.

Как пропал Чуча?

Несчастье с Алибасовым произошло 4 июня, а про его домашнего любимца вспомнили только пару дней назад. Что не удивительно, ведь в первые дни, когда врачи боролись за жизнь создателя группы «На-На», было явно не до животных.

— Позавчера (11 июня. — Прим. ред.) была пресс-конференция. Мы собирались провести ее в квартире отца, но было очень много людей — больше 70 человек — и всех разместить было негде, поэтому на вопросы журналистов решили отвечать на улице. После пресс-конференции некоторые журналисты захотели задать дополнительные вопросы, и мы все вместе (около 40 человек) поднялись в квартиру, чтобы там поговорить.

Я зашел первым и крикнул: «Чуча! Чуча!», а Чучи нет. Сразу не обратил внимания, что кот не показывается, потому что помощник отца собирался его забрать, и я подумал, что Чуча у него. На всякий случай решил уточнить, но помощник не выходил на связь. Только утром выяснилось, что кота он не забирал, — рассказал Бари-младший.

«Бюджет позволяет дальше искать Чучу»

Близкие Алибасова сделали все для того, чтобы найти пропавшего кота. Однако крупное вознаграждение, объявленное за возвращение Чучи хозяину, сыграло злую шутку. На возможность легко подзаработать пока обратили внимание только мошенники.

— Мы объявили Чучу в розыск. Вчера (12 июня. — Прим. ред.) я оставил 800 тысяч рублей в офисе отца, чтобы отдали нашедшему кота, и уехал в командировку в Брянск. Печально, что у меня сегодня бабки сперли. Принесли левого кота!

Перед лекцией мне позвонили и сказали, что питомца нашли, деньги отдали, и только спустя время, когда приехал помощник отца, который знает, как выглядит Чуча, выяснилось, что кот левый.

В общем, пришел в офис мужик с котом, похожим на Чучу. Сотрудники, которые на тот момент были в офисе, знали кота только по описаниям. Например, если поставить пальцы в форме пистолета и направить на питомца отца, то он перевернется на спинку: папа научил Чучу «умирать» от выстрела. Они по командам и проверили. Оказалось, что мужчина научил другого кота командам или принес обученного. Я не знаю, как так вышло. В итоге у нас второй лысый кот и минус 800 тысяч рублей, но мы не отменяем поиски. Бюджет позволяет дальше искать Чучу, — прокомментировал сын Алибасова.

«Отец еще не в реальном времени»

Алибасов-младший рассказал, что его отцу с каждым днем становится лучше: память возвращается. Однако все еще сохраняется риск летального исхода.

— Сейчас я в Брянке, но звонил врачу. Он передал телефон отцу, и мы смогли немного поговорить. Он еще не в реальном времени, но уже помнит, что он Алибасов, помнит группу «На-На», знает, что такое СМИ… В общем, начинает ориентироваться в ситуации.

Про Чучу отцу пока не будем говорить. Завтра у него финальные обследования, которые должны расставить точки над «i», чтобы исключить негативные последствия. То есть будут сняты риски для жизни! — продолжает Бари Бариевич.

«Ленина известна тем, что дает острые комментарии»

Мы поинтересовались у Бари-младшего и его реакцией на нападки со стороны писательницы Лени Лениной. Светская львица обвинила наследника музыкального продюсера в том, что он пиарится и зарабатывает на несчастье с Алибасовым.

— Я не читал, что пишет Ленина и Бородина. Мне передали мама с бабушкой. Я думаю, что Лена просто пиарится.

Ленина известна только тем, что дает острые комментарии. И все. Я на нее не в обиде. Неприятно было только то, что мама с бабушкой переживают, а мне глубоко по барабану, что про меня пишут. Я работаю с бизнесменами, это совершенно другая целевая аудитория. Мне важно, что обо мне скажет журнал Forbes. Относительно долгов и финансовой несостоятельности скажу только, что у меня гонорар 500 тысяч рублей за лекцию. Я работаю не где-то, а у себя в компании: в самой крупной бизнес-школе для владельцев малого и среднего бизнеса в России. В этом плане у меня все хорошо.

Большая просьба, Ксюша Бородина и Лена Ленина, не говорите про меня ничего плохого, потому что переживают мои мама и бабушка. Их здоровье для меня очень важно, — подытожил сын музыкального продюсера.