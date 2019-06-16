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Кот Алибасова получил от рекламодателей предложений на 150 тысяч долларов

Животным заинтересовались производители товаров для кошек, парфюма и даже детективное агентство.

Кот Алибасова получил от рекламодателей предложений на 150 тысяч долларов
Бари Алибасов Фото: globallookpress.com

Недавно в семью Алибасова вернули любимого кота по кличке Чуча. Несколько дней назад животное сбежало из квартиры. Бара Алибасов-младший тогда объявил, что заплатит 800 тысяч рублей вознаграждения тому, кто вернет любимца продюсера.

Этим воспользовался обманщик, который передал помощнице семьи другого кота такой же породы и с радостью получил долгожданный гонорар. Настоящие спасители Чучи в итоге брать деньги не стали и просто вернули животное домой.

Если из-за обмана недоброжелателя родственникам Алибасова пришлось немного потратиться, то теперь кот основателя группы «На-На» может покрыть все расходы с лихвой, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Животному за последнее время поступило несколько рекламных предложений. И у кота появился свой блог в Instagram. Подробнее об этом рассказал представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

«За два дня группе «На-На» поступил шквал предложений о съёмках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения» — отметил Горжанкин.

По его словам, почти со всем компаниями было достигнуто принципиальное согласие. Но от одного заказа все же отказались – от запроса производителя средства против облысения мужчин. Будет ли у кота рекламная карьера, решит Бари Алибасов.

Продюсер после отравления средством для очистки труб все еще находится в реанимации. Его состояние остается тяжелом. При этом врачи отмечают, что постепенно Алибасов все же идет на поправку.

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Кот Алибасова получил от рекламодателей предложений на 150 тысяч долларов
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