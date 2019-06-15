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Представитель Алибасова рассказал о судьбе кота-самозванца

Чтобы найти пропавшего питомца, семья продюсера была готова заплатить 800 тысяч рублей вознаграждения тому, кто его отыщет. Этим воспользовался мошенник.

Представитель Алибасова рассказал о судьбе кота-самозванца
Бари Алибасов Фото: globallookpress.com

Вся страна следит за семьей Алибасовых после того, как продюсер по случайности выпил средство для очистки труб вместо сока. Причем, интересуются не только его состоянием. После исчезновения кота Бари Алибасова у многих болела душа за любимого питомца продюсера. Когда мошенник принес животного-самозванца и «заработал» на этом обманом 800 тысяч рублей, поклонники группы «На-На» стали рассуждать о судьбе уже второго кота.

Как выяснилось, с сфинксом-самозванцем все в порядке. Его оставила у себя поклонница музыкального коллектива, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Однако если фанатка группы передумает, животному найдут другой дом, отмечает PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.

Известно, что Бари Алибасов обожает своего кота Чучу. Когда питомец пропал, семья всеми силами пыталась его разыскать, чтобы не расстраивать продюсера. Бари Алибасов-младший даже объявил, что заплатит 800 тысяч рублей вознаграждения тому, кто вернет кота домой.

Этим воспользовался мошенник. Он нашел животное той же породы и выдал за питомца Алибасова. Кота незнакомец передал помощнице семьи, женщина не записала имя «доброжелателя» и не воспользовалась видеосъемкой.

Чучу в итоге все же удалось найти. Его обнаружили в прошедшую пятницу в Столовом переулке. Напомним, сегодня стало известно, что Бари Алибасову стало лучше. Результаты обследования показали, что продюсер идет на поправку.

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Представитель Алибасова рассказал о судьбе кота-самозванца
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