Таинственная женщина в особняке Гирая или новая Алев: что нас ждет в третьем сезоне сериала «Клюквенный щербет»

Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»

В новом сезоне турецкой мелодрамы ожидаются серьезные изменения в актерском составе.

Поклонники турецких сериалов уже в нетерпении. Во второй половине 2024 года должен выйти третий сезон «Клюквенного щербета», а сплетни вокруг изменений в актерском составе настолько масштабны, что лишают телезрителей сна. 

Мыслимое ли дело — им придется попрощаться сразу с пятью знакомыми лицами. Больше всего переживаний вызывает уход актрисы Мюжде Узман (Алев Арслан) и актера Сеттара Танрыогена (Абдула Бей). 

В новом сезоне сериала у Кывылджим появится кузина из Измира. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»

Интересный зрительский опыт ждет тех, кто симпатизируют консервативному Апо. В отличии от Алев, которая по сценарию уезжает в Берлин и пропадает из каста совсем, Абдула остается в сериале, но его будет играть другой актер — Ахмет Мюмтаз Тайлан. Из-за серьезных проблем со здоровьем полюбившийся многим Сеттар Танрыоген не успел восстановиться к съемкам.

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Но публику ждет не только печаль расставания, но и радость новых знакомств. Известно, что в «Щербете» появится кузина Кывылджим из Измира. Ее сыграет актриса Шебнем Бозоклу («Личность», «Гамлет»).

Актер Сеттар Танрыоген сыграл Абдулу. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»

Также к касту сериала присоединится актриса Демет Оздемир. Новость на уровне слухов, но фанаты мелодрамы уже спорят наперебой, кого же сыграет знойная красавица. 

Юлия: «Думаю, девушка, которую не показали с Гераем».

Мария: «Она заменит Алев».

Yankee: «Третьей женой Фатиха».

Виктория: «Не знаю, почему от нее все в восторге. Вообще мне нравится». 

Мария: «Не думаю, что это правдивая новость. Если только на главную роль. А главных ролей там достаточно. А на второстепенную роль она не пойдет, она давно не актриса второго плана».

Yuyu: «Хотелось бы ее увидеть в непривычной роли злодейки и стервы! А то она всегда такая хорошая!»

kalina: «Возможно, она будет играть роль Чимен».

Кристина: «Я тоже думаю, что девушка, которая с Гераем, конечно же, было бы лучше, если она будет новая Алев». 

Актриса Мюжде Узман полюбилась зрителям по роли Алев Арслан. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»

«Клюквенный щербет» также покинут (по разной информации) Серкан Тинмаз (Умут), Кайра Шеноджак (Эртугрул), Йигит Киразджы (Рюзгар), Селин Тюркмен (Чимен) и Алие Узунатаган (Сонмез). Источником слухов, как всегда в этой сфере, является турецкая журналистка Бирсен Алтунташ. Она не раз «сливала» инсайдерскую информацию и часто была права. Но сейчас многие надеются, что Бирсен ошибается.   

В новом сезоне турецкой мелодрамы ожидаются серьезные изменения в актерском составе. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»

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