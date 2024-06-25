Таинственная женщина в особняке Гирая или новая Алев: что нас ждет в третьем сезоне сериала «Клюквенный щербет»

Также к касту сериала присоединится актриса Демет Оздемир. Новость на уровне слухов, но фанаты мелодрамы уже спорят наперебой, кого же сыграет знойная красавица.

Юлия: «Думаю, девушка, которую не показали с Гераем».

Мария: «Она заменит Алев».

Yankee: «Третьей женой Фатиха».

Виктория: «Не знаю, почему от нее все в восторге. Вообще мне нравится».

Мария: «Не думаю, что это правдивая новость. Если только на главную роль. А главных ролей там достаточно. А на второстепенную роль она не пойдет, она давно не актриса второго плана».

Yuyu: «Хотелось бы ее увидеть в непривычной роли злодейки и стервы! А то она всегда такая хорошая!»

kalina: «Возможно, она будет играть роль Чимен».

Кристина: «Я тоже думаю, что девушка, которая с Гераем, конечно же, было бы лучше, если она будет новая Алев».