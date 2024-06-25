Таинственная женщина в особняке Гирая или новая Алев: что нас ждет в третьем сезоне сериала «Клюквенный щербет»

Поклонники турецких сериалов уже в нетерпении. Во второй половине 2024 года должен выйти третий сезон «Клюквенного щербета», а сплетни вокруг изменений в актерском составе настолько масштабны, что лишают телезрителей сна.
Мыслимое ли дело — им придется попрощаться сразу с пятью знакомыми лицами. Больше всего переживаний вызывает уход актрисы Мюжде Узман (Алев Арслан) и актера Сеттара Танрыогена (Абдула Бей).
В новом сезоне сериала у Кывылджим появится кузина из Измира. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
Интересный зрительский опыт ждет тех, кто симпатизируют консервативному Апо. В отличии от Алев, которая по сценарию уезжает в Берлин и пропадает из каста совсем, Абдула остается в сериале, но его будет играть другой актер — Ахмет Мюмтаз Тайлан. Из-за серьезных проблем со здоровьем полюбившийся многим Сеттар Танрыоген не успел восстановиться к съемкам.
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Но публику ждет не только печаль расставания, но и радость новых знакомств. Известно, что в «Щербете» появится кузина Кывылджим из Измира. Ее сыграет актриса Шебнем Бозоклу («Личность», «Гамлет»).
Актер Сеттар Танрыоген сыграл Абдулу. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
Также к касту сериала присоединится актриса Демет Оздемир. Новость на уровне слухов, но фанаты мелодрамы уже спорят наперебой, кого же сыграет знойная красавица.
Юлия: «Думаю, девушка, которую не показали с Гераем».
Мария: «Она заменит Алев».
Yankee: «Третьей женой Фатиха».
Виктория: «Не знаю, почему от нее все в восторге. Вообще мне нравится».
Мария: «Не думаю, что это правдивая новость. Если только на главную роль. А главных ролей там достаточно. А на второстепенную роль она не пойдет, она давно не актриса второго плана».
Yuyu: «Хотелось бы ее увидеть в непривычной роли злодейки и стервы! А то она всегда такая хорошая!»
kalina: «Возможно, она будет играть роль Чимен».
Кристина: «Я тоже думаю, что девушка, которая с Гераем, конечно же, было бы лучше, если она будет новая Алев».
Актриса Мюжде Узман полюбилась зрителям по роли Алев Арслан. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
«Клюквенный щербет» также покинут (по разной информации) Серкан Тинмаз (Умут), Кайра Шеноджак (Эртугрул), Йигит Киразджы (Рюзгар), Селин Тюркмен (Чимен) и Алие Узунатаган (Сонмез). Источником слухов, как всегда в этой сфере, является турецкая журналистка Бирсен Алтунташ. Она не раз «сливала» инсайдерскую информацию и часто была права. Но сейчас многие надеются, что Бирсен ошибается.
В новом сезоне турецкой мелодрамы ожидаются серьезные изменения в актерском составе. Фото: скриншот из сериала «Клюквенный щербет» / «Кинопоиск»
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