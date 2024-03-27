Бородина увиделась с актерами из турецкого сериала «Клюквенный щербет» в Стамбуле

Ксения Бородина уже давно является поклонницей турецких сериалов. Она не раз рассказывала о том, что может смотреть их ночами напролет. И так как телеведущая обладает связями и деньгами, то порой приезжает на места, где проходят съемки ее любимых картин. Накануне она оказалась в Стамбуле. Экс-ведущая «Дома-2» стала показывать кадры с белокаменным особняком.

Она позже рассказала, что там проходили съемки популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ей также удалось пообщаться с актерами из этого проекта.