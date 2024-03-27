Бородина увиделась с актерами из турецкого сериала «Клюквенный щербет» в Стамбуле

Ксения Бородина посетила съемочную площадку сериала. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина познакомилась с Сибель Ташчиоглу и Догуканом Гюнгерем, которые сыграли в популярном сериале «Клюквенный щербет».

Ксения Бородина уже давно является поклонницей турецких сериалов. Она не раз рассказывала о том, что может смотреть их ночами напролет. И так как телеведущая обладает связями и деньгами, то порой приезжает на места, где проходят съемки ее любимых картин. Накануне она оказалась в Стамбуле. Экс-ведущая «Дома-2» стала показывать кадры с белокаменным особняком. 

Она позже рассказала, что там проходили съемки популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ей также удалось пообщаться с актерами из этого проекта. 

Сначала Ксения вручила букет цветов Сибель Ташчиоглу, которая сыграла роль Пембе. А затем она также запечатлелась с турецким актером Догукан Гюнгер. Он сыграл Фатиха, благодаря чему стал особенно обсуждаемой персоной в Турции. Телеведущая не скрывала своей радости, что смогла пообщаться с зарубежными звездами. 

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«Не могла я не приехать и не порадовать себя и вас любимыми героями», — заявила она.

Ксения Бородина с турецкими актерами. Фото: соцсети Ксении Бородиной

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