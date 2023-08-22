Сколько получают турецкие актеры популярных сериалов — наши о таких деньгах могут только мечтать

Почетное пятое место досталось актерам сериала «Клюквенный щербет». Актриса Сыла Тюркоглу, исполнившая главную роль, получает 100 тысяч лир, что приравнивается к 361 тысяче рублей. Бедная девушка, даже до миллиона не дотянула! Что ж, у нее есть к чему стремиться.

Продают за звонкую монету — не обеднеют!

Надо сказать, производители турецких сериалов могут позволить себе такие траты, - ведь их продукция пользуется популярностью во многих странах, и они продают свои фильмы отнюдь не по дешевке. К примеру, одна серия «Клюквенного щербета» идет по цене 100 тысяч долларов, сериал «Меня зовут Фарах» оценивается в 150 тысяч долларов за каждый эпизод, «Семью» и «Правосудие» охотно покупают за 350 тысяч долларов, — правильно, за одну серию.

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Чемпионом считается проект «Зимородок» — за каждый эпизод покупателям приходится выкладывать по 400 тысяч долларов. Похоже, такими темпами турецкие продюсеры скоро догонят и перегонят Голливуд. Ведь красивых актеров в этой стране очень много.