Сколько получают турецкие актеры популярных сериалов — наши о таких деньгах могут только мечтать

Турецкие сериалы давно завоевали сердца зрительниц по всему миру. Еще бы — ведь актеры в этой стране просто потрясающе красивы, на них можно смотреть бесконечно! Не менее потрясающи размеры гонораров, которые платят этим красавчикам. Эти суммы долго замалчивались, но недавно одна из турецких журналисток опубликовала данные о зарплате самых популярных актеров.
«Семья» — Кыванч Татлытуг и Серенай Сарыкая
Фото: кадр из сериала «Семья»
Итак, первое место заняли исполнители главных ролей в проекте «Семья». Кыванч Татлытуг кладет себе в карман 1,5 миллиона лир (около 5,5 миллионов рублей) — и это не за месяц напряженной работы, а за съемки в одном-единственном эпизоде. Серенай Сарыкая почти не отстает от коллеги — ее гонорар составляет 1,2 миллиона лир (почти 4,3 миллиона рублей).
«Правосудие» — Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз
Фото: кадр из сериала «Правосудие»
В отличие от Кыванча и Серенай, которым все же платят разные суммы (видимо, потому что Серенай — женщина), исполнители главных ролей в сериале «Правосудие» получают поровну — да здравствует равенство полов! Этих актеров зовут Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз, каждый из них после окончания съемок очередного эпизода становится богаче на 700 тысяч лир, что в переводе на рубли означает примерно 2,5 миллиона.
«Меня зовут Фарах» — Энгин Акюрек и Демет Оздемир
Фото: кадр из сериала «Меня зовут Фарах»
Еще один популярный турецкий сериал носит название «Меня зовут Фарах». Главные роли в нем сыграли Энгин Акюрек и Демет Оздемир. Этим актерам тоже платят одинаковую зарплату, не обижая девушку более низким уровнем оплаты труда. Каждая серия приносит ребятам по 650 тысяч лир, то есть порядка 2,3 миллиона рублей.
«Зимородок» — Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир
Фото: кадр из сериала «Зимородок»
На четвертом месте оказались звезды сериала «Зимородок». Здесь ситуация обратная – прекрасной девушке платят больше, что не может не радовать. Наверное, считают ее более красивой, чем ее партнер? Во всяком случае, 26-летняя Афра Сарачоглу получает 500 тысяч лир (1,8 миллиона рублей) за каждый отснятый эпизод, а Мерт Рамазан Демир — только 400 тысяч лир (1,4 миллиона рублей).
«Клюквенный щербет» — Сыла Тюркоглу
Фото: кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Почетное пятое место досталось актерам сериала «Клюквенный щербет». Актриса Сыла Тюркоглу, исполнившая главную роль, получает 100 тысяч лир, что приравнивается к 361 тысяче рублей. Бедная девушка, даже до миллиона не дотянула! Что ж, у нее есть к чему стремиться.
Продают за звонкую монету — не обеднеют!
Надо сказать, производители турецких сериалов могут позволить себе такие траты, - ведь их продукция пользуется популярностью во многих странах, и они продают свои фильмы отнюдь не по дешевке. К примеру, одна серия «Клюквенного щербета» идет по цене 100 тысяч долларов, сериал «Меня зовут Фарах» оценивается в 150 тысяч долларов за каждый эпизод, «Семью» и «Правосудие» охотно покупают за 350 тысяч долларов, — правильно, за одну серию.
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Чемпионом считается проект «Зимородок» — за каждый эпизод покупателям приходится выкладывать по 400 тысяч долларов. Похоже, такими темпами турецкие продюсеры скоро догонят и перегонят Голливуд. Ведь красивых актеров в этой стране очень много.