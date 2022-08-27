Турецкие сериалы, о которых все говорят

Стоило с крупных онлайн-платформ схлынуть голливудским проектам, как им тут же нашлась замена. Теперь в России засматриваются турецкими сериалами. В обзоре «Телепрограммы» - самые популярные и свежие из них, бьющие все рекорды по просмотрам.
«Дочь посла»
История любви сына бедного фермера Санджара (Энгин Акюрек) и дочери посла Нарэ (Неслихан Атагюль). Они знакомы с детства и уже тогда мечтали пожениться. Прошло время, влюбленные не расставались. Но вскоре после долгожданной свадьбы Нарэ исчезает. Прошло девять лет. Санджара - богатый бизнесмен, владеющий обширными оливковыми рощами.
Он живет в большом особняке и готовится вновь жениться. Что бы вы думали? В разгар его свадьбы на пороге появляется Нарэ, ведя за руку… подросшую девочку, дочь Санджара. Неподдельные эмоции, турецкий темперамент, палящее солнце и живописнейшие пейзажи - все на месте.
«Постучись в мою дверь»
Фото: кадр из сериала
Если у вас есть хоть одна подписка на онлайн-кинотеатр (или вообще интернет), то реклама этого проекта не могла пройти мимо вас. «Постучись в мою дверь» (FOX) - суперхит этого лета. 85 стран крутят 161 серию проекта. Он уже встал на полку со всем известным «Великолепным веком» и, возможно, скоро перекроет его успех. Несмотря на обилие клише, сериал посвящен довольно болезненным отношениям.
Девушка Эда (Ханде Эрчел) из небогатой семьи мечтает стать ландшафтным дизайнером и жить в Италии, однако в реальности вынуждена подрабатывать в цветочном магазине тети. Денег на образование нет. Когда-то она училась в университете по стипендии, которую ей выделило топовое архитектурное агентство Турции. Но вдруг эту стипендию отменили, и теперь Эда ненавидит владельца агентства - молодого, перспективного и, конечно, красивого архитектора Серкана Болата (Керем Бюрсин).
Ненавязчивые диалоги и по-хорошему предсказуемые развязки, обилие очаровательных типажей (подружка-хохотушка, злыдня-бывшая, добрый дворецкий и т. д.), а еще целомудренность (целуются там редко и по важным поводам!) - все это создает ощущение островка безопасности, в который хочется вернуться.
«Красивее, чем ты»
Фото: кадр из сериала
Сериал, очевидно, наследующий традицию и претендующий на успех проекта «Постучись в мою дверь». Тут тоже про социальное неравенство, разбитые идеалы и любовь. Эфсун (восходящая звезда турецкого кино Джемре Байсел) - красивая девушка, с детства хотела стать врачом. Мечта осуществилась, теперь главная героиня работает в хорошей клинике в Газиантепе. И было бы странно, если бы ее спокойная жизнь в один миг не перевернулась.
Она знакомится с Эмиром (Бурак Челик) - харизматичным и самоуверенным пластическим хирургом. Конфликты, профессиональное недопонимание и мелкий троллинг со временем, разумеется, перерастет в нечто большее. Или не перерастет? В этом-то и интрига. Все томные взгляды, охи и ахи больше похожи на игру и невинный флирт, нежели конкретный намек на их потенциальные отношения. Некоторые убеждены, что Эмир и Эсфун - брат с сестрой, ведь главная задача героев - не поиск любви, а желание поставить на место назойливого партнера по клинике. И все же это сделано так искусно и красочно, что хочется следить, чем кончится то ли роман, а то ли виденье.
«Отец»
Фото: кадр из сериала
Даровитые турецкие сценаристы и продюсеры выпускают не только чувственные истории любви, но и глубокие драмы. Таков сериал «Отец», в центре сюжета которого семья жесткого и принципиального Эмина Саруханлы (Халук Бильгинер). У мужчины жена и двое взрослых сыновей, а еще брат Мехмет, который погибает в ДТП. Поскольку Мехмет был бездетным, все наследство обрушивается на скромное семейство Эмина.
Семейство Саруханлы переезжает в Стамбул, где их ждут охота за наследством, интриги, распри и кардинальная смена ритма и смысла жизни, к которой никто не был готов. Сериалу «Отец» стилистически очень близок американский «Наследники».Фото: кадры из фильмов.