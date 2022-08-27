Турецкие сериалы, о которых все говорят

Стоило с крупных онлайн-платформ схлынуть голливудским проектам, как им тут же нашлась замена. Теперь в России засматриваются турецкими сериалами. В обзоре «Телепрограммы» - самые популярные и свежие из них, бьющие все рекорды по просмотрам.

«Дочь посла»

История любви сына бедного фермера Санджара (Энгин Акюрек) и дочери посла Нарэ (Неслихан Атагюль). Они знакомы с детства и уже тогда мечтали пожениться. Прошло время, влюбленные не расставались. Но вскоре после долгожданной свадьбы Нарэ исчезает. Прошло девять лет. Санджара - богатый бизнесмен, владеющий обширными оливковыми рощами.

Он живет в большом особняке и готовится вновь жениться. Что бы вы думали? В разгар его свадьбы на пороге появляется Нарэ, ведя за руку… подросшую девочку, дочь Санджара. Неподдельные эмоции, турецкий темперамент, палящее солнце и живописнейшие пейзажи - все на месте.

«Постучись в мою дверь»