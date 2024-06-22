Вячеслав Чепурченко: «Лето проходит мимо меня - 6 выходных за 2 месяца»

Харизматичный блондин Вячеслав Чепурченко уже давно успел полюбиться аудитории: Олег Кошевой в историческом проекте «Молодая гвардия» 12+, молодой Ободзинский в байопике «Эти глаза напротив» 16+ и, конечно, программист Никита из комедийного сериала «Жуки» 16+ сделали молодого артиста одним из самых востребованных прямо сейчас. Он брал призы в «Ледниковом периоде» 12+, бегал по «Форту Боярд» 16+, изнывал от жажды в шоу «Звезды в Африке» 16+, а теперь борется за главный приз со звездами и простыми людьми из народа в другом экстремальном проекте - «Выжить в Дубае. Возвращение» (ТНТ), в связи с чем журнал «Телепрограмма» и решил побеседовать с Вячеславом. Оказавшись зажатым между тремя новыми сериалами, он любезно ответил почти на все вопросы.
«В Африке «фляга свистела» сильно»
- Вячеслав, поделитесь впечатлениями от съемок в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Что впечатлило или, может, даже шокировало во время пребывания в рамках такого экстремального проекта?
- Впечатлило, какая колоссальная подготовительная работа была проведена съемочной командой, как все сделано без помарок и технических ошибок.
- Что имеется в виду? Разве бывает иначе в масштабных проектах?
- В технически сложных испытаниях, которые проходят участники, много нюансов, которые могут помешать: что-то некачественно прикручено, не так установлено, появляется риск. Но в нашем проекте все было сделано на высочайшем уровне - безопасно и четко. Человеческий фактор в этом смысле был сведен к минимуму. Я ни разу не волновался за здоровье, когда проходил испытания. А еще было приятно, как нас окружили заботой во время таких непростых съемок. Это было приятно.
- Как вам ведущие?
- Ляйсан Утяшева и Паша Воля - отличные профессионалы и замечательные люди. Поразили, если честно. Бывают ведущие, которые за участников или против, есть нейтральные, а вот они... Ну не то чтобы папа и мама, но чувствовалось, как от них исходили сопереживание и поддержка.
- Вы продумывали стратегию своего поведения в шоу или решили полагаться на импровизацию?
- В отличие от проекта «Звезды в Африке», где я очень сердечно подошел к вопросу конкуренции и сильно по этому поводу переживал, тут сразу понимал, что нужно играть в игру: крутить, вертеть и юлить, насколько это возможно. Да, были ситуации, когда я ничего не решал, руки опускались и фактически я становился жертвой обстоятельств, но 90% времени отшучивался и веселился, не принимая происходящее близко к сердцу.
- Какой вы... циничный.
- Конечно, некоторые вещи ломали меня. Было такое. Хотя и считал себя тертым калачом. Ведь опыт подобных съемок был.
Артиста можно видеть и на сцене театра. Фото: Global Look Press
- Кто из коллег, других участников проекта удивил или разочаровал вас? И почему?
- Вот Вика Боня, несмотря на весь образ, оказалась в жизни очень приятной и приличной девушкой. Интеллигентной и умной. Очень рад знакомству. Надеюсь, общение продолжим - не семьями, но если встречу, рад буду видеть. Участвовали в проекте и другие персонажи, которых я раньше видел на экране, но знаком не был. Вот с ними в быту мне было крайне тяжело. В дальнейшем пересекаться бы не хотелось никогда.
- Даже так?
- Да, и это нормально. Все люди разные. Каждый на своей волне. Зато понравились «народники» (участники не из числа звезд) - прекрасные ребята! Со многими продолжаем общаться.
- Вы были готовы к интригам и заговорам?
- Как и сказал, да, сразу принял эту игру. Не потому что я за лицемерие, нет. Просто это шоу, и зрителю интереснее наблюдать именно за событиями.
- Не возникало ли ощущения сдвига по фазе, изменения сознания - в таких экстремальных условиях и отрыве от привычной природы?
- Если сравнивать с шоу «Звезды в Африке», где 24/7 мы находились под камерами, то нет. Вот в том проекте «фляга свистела» сильно. А в Дубае все-таки во время съемок у нас перемешивались локации - отель и пустыня, так что было куда проще.
«Отдых для меня - чтобы поездка была не изнурительной»
- Переместимся из ОАЭ в Калужскую область. В настоящий момент идут съемки продолжения всенародно любимого хита «Жуки». Как встретили коллег?
В новом сезоне «Жуков» нас ждет встреча с любимыми персонажами. Фото: канал ТНТ
- Да, вот мы говорим, и я как раз тут, на площадке «Жуков». Понимаете, съемки в этом проекте - это как поездка к бабушке в деревню.
- Огород и грядки?
- Наоборот. Нечто хорошо знакомое с детства, ламповое и теплое. В общей сложности седьмой год как мы снимаем сериал (первый сезон проекта вышел в 2019 году. - Авт.), и все за это время уже стали родными, так что работаем уютно, по-доброму, профессионально и прекрасно.
- Приводили ли себя в хорошую физическую форму, памятуя о том, что на природе придется оголяться?
- В этом сезоне исходя из сценария мой герой не будет раздеваться, так что специально к проекту ничего особенного в плане физической формы не делал. Для съемок в других проектах - приводил, да (примечание для зрительниц: в сериале «Секс. До и после» 18+ у артиста были постельные сцены. - Авт.).
С Дарьей Мороз в проекте «Секс. До и после». Фото: кадр из фильма
- То Дубай, то «Жуки» - как семья переносит ваше длительное отсутствие?
- С пониманием. Работаем над этим. Есть няня, которая помогает жене Кате с детьми (Ярослава, 5 лет, и Тимофей, 3 года). Бабушки и дедушки живут далеко. Так что супруга справляется.
- Из Дубая домой вы возвращались «одичалым»? От чего отвыкли?
- Не могу сказать, что вернулся диким, нет. Мы же в Дубае, повторюсь, и в отеле снимались в центре города. Сильно одичать не получилось бы.
- Какой план на лето? Успеваете ли в отпуск?
Слава и Катя поженились 5 лет назад. Фото: личная страница Вячеслава Чепурченко в социальной сети
- Лето пройдет мимо меня. Одновременно снимаюсь в трех проектах, поэтому в июле - августе, кажется, всего шесть выходных.
- Звучит грустно.
- Нет, я рад, потому что есть возможность заработать. Новогодние паузы сильно бьют по карману.
- Можете рассказать, чем сейчас увлекаются сын и дочь?
- Ярослава ходит на плавание и занимается гимнастикой. Тимофей веселится в свое удовольствие и развлекается. Прыгает, бегает, ставит себе синяки - словом, живет жизнью счастливого парня. Иногда тоже ходит на плавание.
У них подрастают 5-летняя Ярослава и 3-летний Тимофей. Фото: личная страница Вячеслава Чепурченко в социальной сети
- Как вы любите проводить время вместе?
- Гуляем вместе: качели, детские площадки. Все как у всех.
- Если отдыхать семьей, то где и как? Можете дать рецепт от Вячеслава Чепурченко?
- Отдых лично для меня - чтобы поездка была не изнурительной. Чтобы недалеко и со множеством родственников, так дети могут отдохнуть от нас. Чтобы море - это и полезно, и весело. Если мы с Катей вдвоем и с двумя детьми - это не отдых для нас, это отдых для детей. Поэтому, конечно, хочется, чтобы и бабушки, и дедушки были с нами в отпуске, но так получается не всегда. Будем стремиться!
«Выжить в Дубае. Возвращение» 16+
Воскресенье/18.30