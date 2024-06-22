Вячеслав Чепурченко: «Лето проходит мимо меня - 6 выходных за 2 месяца»

Харизматичный блондин Вячеслав Чепурченко уже давно успел полюбиться аудитории: Олег Кошевой в историческом проекте «Молодая гвардия» 12+, молодой Ободзинский в байопике «Эти глаза напротив» 16+ и, конечно, программист Никита из комедийного сериала «Жуки» 16+ сделали молодого артиста одним из самых востребованных прямо сейчас. Он брал призы в «Ледниковом периоде» 12+, бегал по «Форту Боярд» 16+, изнывал от жажды в шоу «Звезды в Африке» 16+, а теперь борется за главный приз со звездами и простыми людьми из народа в другом экстремальном проекте - «Выжить в Дубае. Возвращение» (ТНТ), в связи с чем журнал «Телепрограмма» и решил побеседовать с Вячеславом. Оказавшись зажатым между тремя новыми сериалами, он любезно ответил почти на все вопросы.

«В Африке «фляга свистела» сильно»

- Вячеслав, поделитесь впечатлениями от съемок в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Что впечатлило или, может, даже шокировало во время пребывания в рамках такого экстремального проекта?

- Впечатлило, какая колоссальная подготовительная работа была проведена съемочной командой, как все сделано без помарок и технических ошибок.

- Что имеется в виду? Разве бывает иначе в масштабных проектах?

- В технически сложных испытаниях, которые проходят участники, много нюансов, которые могут помешать: что-то некачественно прикручено, не так установлено, появляется риск. Но в нашем проекте все было сделано на высочайшем уровне - безопасно и четко. Человеческий фактор в этом смысле был сведен к минимуму. Я ни разу не волновался за здоровье, когда проходил испытания. А еще было приятно, как нас окружили заботой во время таких непростых съемок. Это было приятно.

- Как вам ведущие?

- Ляйсан Утяшева и Паша Воля - отличные профессионалы и замечательные люди. Поразили, если честно. Бывают ведущие, которые за участников или против, есть нейтральные, а вот они... Ну не то чтобы папа и мама, но чувствовалось, как от них исходили сопереживание и поддержка.

- Вы продумывали стратегию своего поведения в шоу или решили полагаться на импровизацию?

- В отличие от проекта «Звезды в Африке», где я очень сердечно подошел к вопросу конкуренции и сильно по этому поводу переживал, тут сразу понимал, что нужно играть в игру: крутить, вертеть и юлить, насколько это возможно. Да, были ситуации, когда я ничего не решал, руки опускались и фактически я становился жертвой обстоятельств, но 90% времени отшучивался и веселился, не принимая происходящее близко к сердцу.

- Какой вы... циничный.

- Конечно, некоторые вещи ломали меня. Было такое. Хотя и считал себя тертым калачом. Ведь опыт подобных съемок был.