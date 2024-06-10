Павел Воля довел до слез Ляйсан Утяшеву, написав для нее песню: «Каждый влюбленный чувствует такое раз в жизни»

Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Юморист с ней работает. Они ведут шоу «Выжить в Дубае». У них подрастают дети: 11-летний Роберт и 9-летняя София. Супругам удается делить свои домашние обязанности. Они часто устраивают себе свидания и романтические путешествия. Примечательно, что даже спустя почти 12 лет совместной жизни они не перестают удивлять друг друга.

На этот раз Воля решил устроить супруге сюрприз. Он написал песню, когда телеведущая спала. Артист выплеснул все чувства в музыку. И в соцсети он выложил видео с фотографиями возлюбленной. Он наложил на ролик новый трек. Павел дал жене послушать песню и заснял ее реакцию на камеру.

«Готовил трек "Реки" втайне от Ляйсан. Хотел сделать сюрприз. Она не знала о песне до дня релиза», — пояснил ведущий «Шоу Воли».

Она не смогла сдержать слез. Утяшева завила, что ее избранник прекрасный автор.