Ляйсан Утяшева с детьми устроила для Павла Воли марафон сюрпризов в честь 45-летия

Ляйсан Утяшева старается всегда придумывать, как порадовать мужа Павла Волю. 14 марта он праздует свой юбилей. Уже по традиции с самого утра ведущий получил первые поздравления от родных. Ляйсан с детьми Робертом и Софией подготовила для него сюрприз. Первое, что увидел именинник, это воздушные шары в виде цифры 45. Но это только первый сюрприз для него.

«Пашенька, сегодня тебе 45! Ты такой взрослый ребенок, сохранивший способность радоваться простым мелочам… Бегать под дождем, встречать солнышко на крыше многоэтажек, прыгать через костер, рыбачить, петь, танцевать, готовить… С тобой всегда так легко и дома! Моя безусловная любовь! Мой лучший друг!Будь счастлив! Пожалуйста! Будь всегда!

Сегодня мы с детками приготовили тебе марафон сюрпризов! А мои подписчики — добрые поздравления. И пусть вся эта энергия добра и любви тебя всегда окружает! Ты этого достоин», — заявила она.