Чепурченко — о новом сезоне «Выжить в Дубае»: «Равноправие среди мужчин и женщин»

В это воскресенье, 16 июня, на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. Teleprogramma.pro стало известно, что актер Вячеслав Чепурченко вошел в состав команды звезд этого проекта.

Напомним, ранее артист сериала «Жуки» участвовал в выживалити «Звезды в Африке», где знаменитостям приходилось совсем непросто: голодать, выстраивать непростые тактики из-за подковерных игр, есть насекомых и прочую гадость.

Вячеслав Чепурченко сообщил нашему сайту, что воспринял приглашение канала ТНТ с большим воодушевлением. Он с огромным интересом следил за первым сезоном «Дубаев», а также за выживалити в Самарканде.

«Это совершенно другой проект, не такой, как «Звезды в Африке». «Звезды в Африке» — это все-таки про голод, про букашки-таракашки, лишения, физические и моральные. И 24 на 7 под камерами. И там немного акцент другой — на интриги-расследования. В «Дубае» испытания больше похожи на настольные игры, хотя есть и физические нагрузки, однако в нем больше равноправия среди мужчин и женщин. То есть, если у тебя длиннее руки, не факт, что ты выиграешь. И если ты быстрее бегаешь — тоже не факт, что к финишу придешь первым», — сказал Вячеслав Чепурченко.

Он признался, что испытывал большой азарт во время игр, в которых важно было проявлять и логику, и ум, и умение выстраивать стратегии.