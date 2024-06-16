Анна Якунина о «Склифосовском», работе с Сергеем Никоненко, своей героине и личном: «Врачи меня буквально приковали»

В Москве вовсю проходят съемки 12 сезона сериала «Склифосовский», который снимается для телеканала «Россия». В новом сезоне некоторых героев знаменитого проекта ожидают кардинальные перемены. Так, в жизни Нины (Анна Якунина) неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский.
Эту роль играет Сергей Никоненко, который уже успел буквально влюбить в себя всю киношную группу сериала.
Подробнее своими впечатлениями о работе с ним и не только Анна Якунина поделилась с журналистами, побывавшими на съемочной площадке фильма. В их числе оказалась и корреспондент Teleprogramma.pro.
«Мы уже срослись с моим персонажем»
- Анна, как вам все-таки работалось с Сергеем Никоненко?
- Великолепно. Вспоминается фраза: «Как долго я тебя искала!». Это тот случай. Мне очень хотелось с ним поработать! И действительно, было такое ощущение, что мы с ним работали всю жизнь.
Сергей Петрович - уникальный артист. И мне кажется, что он, несмотря на свой возраст, моложе всех на съемочной площадке. С Сергея Никоненко нужно всем брать пример. Никогда никаких жалоб! Уникальное поколение! Счастье с ними работать!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
- Что есть в вас от вашей героини? Как вы сами относитесь к Нине?
- Меня об этом спрашивают 12 лет. И если я играю эту героиню 13-й год подряд, то отношусь к ней с интересом. Какой вы ее видите, такая она и есть. Мы уже срослись с этим персонажем.
У каждого артиста смешивается быль, явь, личное и поэтому все придумывается из личного опыта, проблем и впечатлений. Здесь все по-настоящему! Поэтому все герои не вымышленные, а настоящие!
Анна Якунина. Фото: личный архив
- В новом сезоне у Нины как-то складывается личная жизнь?
- Да у нее 12 лет ничего не складывается. Судьба многих женщин!
- Но она в итоге сделает правильный выбор?
- Не знаю. Мы это решим вместе с сценаристом!
«Я попала в клинику, которую люблю, знаю и наблюдаюсь там уже давно»
- Насколько тяжело вам даются новые медицинские термины?
- Я все-таки медицинская сестра и работаю в регистратуре. Мне не так часто приходится их выговаривать. А если и приходится, то это тоже профессия. Значит надо учить! Ничего в этом загадочного нет.
Анна Якунина в сериале «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Появились ли за время съемочного периода сериала у вас друзья среди врачей?
- У меня друзья и подруги потрясающие медики! Буквально три недели назад мне вырезали аппендицит. И, к счастью, я попала в клинику, которую люблю, знаю и наблюдаюсь там уже давно. И они меня реально спасали!
Я должна была выйти на премьеру, но врачи меня не отпустили и буквально приковали. Снимаю шляпу!
Кстати, пока я лежала в операционной, я за ними всеми подсматривала.
Читайте также: