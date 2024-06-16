Анна Якунина о «Склифосовском», работе с Сергеем Никоненко, своей героине и личном: «Врачи меня буквально приковали»

В Москве вовсю проходят съемки 12 сезона сериала «Склифосовский», который снимается для телеканала «Россия». В новом сезоне некоторых героев знаменитого проекта ожидают кардинальные перемены. Так, в жизни Нины (Анна Якунина) неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский.

Эту роль играет Сергей Никоненко, который уже успел буквально влюбить в себя всю киношную группу сериала.

Подробнее своими впечатлениями о работе с ним и не только Анна Якунина поделилась с журналистами, побывавшими на съемочной площадке фильма. В их числе оказалась и корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы уже срослись с моим персонажем»

- Анна, как вам все-таки работалось с Сергеем Никоненко?

- Великолепно. Вспоминается фраза: «Как долго я тебя искала!». Это тот случай. Мне очень хотелось с ним поработать! И действительно, было такое ощущение, что мы с ним работали всю жизнь.

Сергей Петрович - уникальный артист. И мне кажется, что он, несмотря на свой возраст, моложе всех на съемочной площадке. С Сергея Никоненко нужно всем брать пример. Никогда никаких жалоб! Уникальное поколение! Счастье с ними работать!

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- Что есть в вас от вашей героини? Как вы сами относитесь к Нине?

- Меня об этом спрашивают 12 лет. И если я играю эту героиню 13-й год подряд, то отношусь к ней с интересом. Какой вы ее видите, такая она и есть. Мы уже срослись с этим персонажем.

У каждого артиста смешивается быль, явь, личное и поэтому все придумывается из личного опыта, проблем и впечатлений. Здесь все по-настоящему! Поэтому все герои не вымышленные, а настоящие!