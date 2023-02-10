«Вывезите нас из больничных коридоров к морю и солнцу»: врачи из сериала «Склифосовский» поехали на отдых

Вечером 11 февраля на канале «Россия 1» состоится премьера фильма «Море. Солнце. Склифосовский» с всенародно любимыми актерами — врачами из сериала «Склифосовский»: Максимом Авериным, Марией Куликовой, Еленой Яковлевой, Андреем Ильиным, Константином Юшкевичем, Ольгой Павловец, Дмитрием Миллером и другими.
По сюжету летом лучшие врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского отправляются в гости к своим бывшим коллегам, которые несколько лет назад переехали к морю. Пляж, солнце, счастливые женщины и дети — это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин не был бы самим собою, если бы не нашел приключений даже в свободное от работы время. Просто отдыхать — нет, это не по-Брагински!
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«Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло все, что только могло произойти забавного, курьезного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются», — говорит исполнитель главной роли Максим Аверин.
«Мы чаще всего видим врачебный состав «Склифа» в разгар работы, за операционным столом, а тут понаблюдаем за ними в моменты отдыха с семьей, с детьми, с близкими, с друзьями. Будет много забавных, комичных, нелепых ситуаций, которые часто возникают у всех нас в отпуске. Надеюсь, многие зрители узнают себя в этих кадрах, и это вызовет у них улыбку. Ну и, конечно, наши герои будут спасать людей. А как же без этого?! В общем, нам есть чем удивить зрителя. Этот фильм — как глоток свежего воздуха, светлого, солнечного и радостного», — добавляет актриса Мария Куликова.
Не пропустите премьеру фильма «Море. Солнце. Склифосовский» — 11 февраля в 21:00 на канале «Россия 1».