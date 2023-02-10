«Вывезите нас из больничных коридоров к морю и солнцу»: врачи из сериала «Склифосовский» поехали на отдых

«Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло все, что только могло произойти забавного, курьезного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются», — говорит исполнитель главной роли Максим Аверин.

«Мы чаще всего видим врачебный состав «Склифа» в разгар работы, за операционным столом, а тут понаблюдаем за ними в моменты отдыха с семьей, с детьми, с близкими, с друзьями. Будет много забавных, комичных, нелепых ситуаций, которые часто возникают у всех нас в отпуске. Надеюсь, многие зрители узнают себя в этих кадрах, и это вызовет у них улыбку. Ну и, конечно, наши герои будут спасать людей. А как же без этого?! В общем, нам есть чем удивить зрителя. Этот фильм — как глоток свежего воздуха, светлого, солнечного и радостного», — добавляет актриса Мария Куликова.