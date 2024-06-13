Максим Аверин о «Склифосовском», общении с Татьяной Тарасовой и буллинге: «Я так страдал, мучился, готовился»

В Москве проходят съемки 12 сезона сериала «Склифосовский». Создатели знаменитого проекта обещают зрителям множество экстремальных сцен и разных медицинских историй, а также развязку конфликтов, неразрешенных в предыдущих сериях.
Так, зрители телеканала «Россия», где обычно идет сериал, узнают, на что действительно пойдет Олег Брагин ради спасения семьи.
Исполнитель главной роли Максим Аверин пообщался с журналистами на съемочной площадке и ответил в том числе и на вопросы Teleprogramma.pro.
«В космос меня уже не отправят»
- Максим, в новом сезоне зрителям обещают множество экшн-сцен. Как вы к ним готовились?
- Для меня экшн – это значит рассчитывать на свои силы. Я не вижу в этом ничего такого сложного, опасного или выдающегося. Поверьте, в этой стране есть гораздо больше людей, подвергающих свою жизнь риску, поэтому я не могу сказать: «Я так страдал, мучился, готовился».
Есть сценарий, работа, те возможности, которыми я обладаю. Но в силу каких-то возрастных вещей, наверное, в космос меня уже не отправят.
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- Вы уже 12 сезонов играете Олега Брагина. Этот образ еще не набил вам оскомину?
- Если подобралась хорошая команда, и мне приятно делать свою работу, то почему я должен этого не делать. Это один из самых успешных фильмов страны. И я не понимаю, почему он должен набить у меня оскомину.
Я каждый вечер выхожу на сцену. Это же не набивает у меня оскомину. Это моя профессия – делать свое дело хорошо, приносить радость людям. Можно просидеть в ожидании каких-то других ролей, но я не тот человек. Я не умею сидеть на месте. Мне просто все интересно.
Меня часто спрашивают, почему ты берешься за ту или иную работу, за гастроли, за руководство двумя театрами, актерский курс? Но я беру лишь то, что мне предлагает судьба. Она и так достаточно щедра ко мне. Не кусай ту ладонь, которая тебя кормит.
Поверьте, сейчас такое огромное количество фильмов, сериалов, платформ, каналов, что зритель может запутаться в этом калейдоскопе. Может, это прозвучит нескромно, но та публика, которая выбрала меня, моих коллег, достойна уважения.
И на протяжении 12 лет люди доверяют нам. Разве это не самая лучшая похвала? Как может набить оскомину то, что приносит радость?
Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Известно, что поклонники дарят вам медицинские шапочки. Подарки не иссякают? Вы подсчитывали, сколько шапочек уже в вашей коллекции?
- Нет, подсчетов я не веду. А шапочки по-прежнему присылают. Последняя из них – шапка с корги.
«Пока смакуешь успех, публика начинает думать: «А что же дальше?»
- В одном из интервью вы сказали, что самое главное ваше ощущение – это то, что вы еще до сих пор подающий надежду артист. Меняется ли оно со временем? А какое ощущение у вас сейчас?
- Точно такое же. Вы же не можете закрепить успех, забетонировать и зацементировать его. Каждый день ты должен снова начинать все сначала.
Ежедневный выход на сцену подразумевает доказательства. Вы же не можете повторить вчерашнюю публику. У нее другое настроение, состояние. Представьте 12 лет успеха, а на 13-м году его не будет. Это же невозможно спрогнозировать.
Поэтому каждый день нужно быть подающим надежды артистом.
Максим Аверин на съемках 12 сезона «Склифосовского». Фото: телеканал «Россия»
- Однажды вы рассказывали, что делали интервью с Татьяной Тарасовой, и в конце беседы Татьяна Анатольевна спросила: «А продолжение «Склифосовского будет?». И так вы поняли, что она вас приняла. А сейчас общаетесь ли вы с Татьяной Тарасовой? Смотрит ли она «Склифосовского»?
- Мы не приятели и не друзья. Но для меня это было тогда неким большим приятным комплиментом.
Поскольку это интервью Татьяны Анатольевны, для меня было важнее у нее больше узнать, а не рассказывать про то, каким будет продолжение «Склифосовского». Мне была интересна сама личность Татьяны Анатольевны. Это потрясающая великая женщина.
Ну, было и было. Я очень спокойно к этому отношусь. Нет ничего хуже, чем жить заслугами прошлого. Это, кстати, тоже была одна из тем разговора с Татьяной Анатольевной.
Для любого спортсмена Олимпиада – это пик кризиса, потому что возникает вопрос: «А что же дальше?». То же самое происходит и с артистом. Пока публика смакует успех, ты начинаешь думать: «А что же дальше?».
Я никогда не живу прошлым вообще. Для меня вчера это было вчера. На будущее – посмотрим. Вообще, это дурацкая черта человека – жить прошлым, чего-то ожидать от будущего и совершенно забывать про настоящее.
Я живу настоящим. Я так себя интуитивно приучил к этому и насладился моментом. Сейчас вообще модно говорить – «Жить в моменте».
- В 12 сезоне дочь Олега Брагина столкнется с буллингом…
- Буллинг, троллинг... Я вообще русский артист и не знаю этих слов.
- Буллинг означает травлю…
- О травле здесь речи не идет. Просто у дочери Брагина такой подростковый период, что она пытается противостоять всему миру. И отцу и дочери нужно найти такие точки соприкосновения, чтобы они стали друзьями.
Конечно, это сложно, потому что в нынешнем потоке информации ребенку легко заблудиться. И эта тема – главная тема этого сезона.
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