Максим Аверин о «Склифосовском», общении с Татьяной Тарасовой и буллинге: «Я так страдал, мучился, готовился»

В Москве проходят съемки 12 сезона сериала «Склифосовский». Создатели знаменитого проекта обещают зрителям множество экстремальных сцен и разных медицинских историй, а также развязку конфликтов, неразрешенных в предыдущих сериях.

Так, зрители телеканала «Россия», где обычно идет сериал, узнают, на что действительно пойдет Олег Брагин ради спасения семьи.

Исполнитель главной роли Максим Аверин пообщался с журналистами на съемочной площадке и ответил в том числе и на вопросы Teleprogramma.pro.

«В космос меня уже не отправят»

- Максим, в новом сезоне зрителям обещают множество экшн-сцен. Как вы к ним готовились?

- Для меня экшн – это значит рассчитывать на свои силы. Я не вижу в этом ничего такого сложного, опасного или выдающегося. Поверьте, в этой стране есть гораздо больше людей, подвергающих свою жизнь риску, поэтому я не могу сказать: «Я так страдал, мучился, готовился».

Есть сценарий, работа, те возможности, которыми я обладаю. Но в силу каких-то возрастных вещей, наверное, в космос меня уже не отправят.

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- Вы уже 12 сезонов играете Олега Брагина. Этот образ еще не набил вам оскомину?

- Если подобралась хорошая команда, и мне приятно делать свою работу, то почему я должен этого не делать. Это один из самых успешных фильмов страны. И я не понимаю, почему он должен набить у меня оскомину.

Я каждый вечер выхожу на сцену. Это же не набивает у меня оскомину. Это моя профессия – делать свое дело хорошо, приносить радость людям. Можно просидеть в ожидании каких-то других ролей, но я не тот человек. Я не умею сидеть на месте. Мне просто все интересно.

Меня часто спрашивают, почему ты берешься за ту или иную работу, за гастроли, за руководство двумя театрами, актерский курс? Но я беру лишь то, что мне предлагает судьба. Она и так достаточно щедра ко мне. Не кусай ту ладонь, которая тебя кормит.

Поверьте, сейчас такое огромное количество фильмов, сериалов, платформ, каналов, что зритель может запутаться в этом калейдоскопе. Может, это прозвучит нескромно, но та публика, которая выбрала меня, моих коллег, достойна уважения.

И на протяжении 12 лет люди доверяют нам. Разве это не самая лучшая похвала? Как может набить оскомину то, что приносит радость?